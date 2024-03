Ez most a legnagyobb kockázat a magyar gazdaság számára

A Z generáció tagjai Remete Tibor, stratégiai és kreatív igazgató, Super Channel Kft. moderálásában beszélgettek az élményalapú gondolkodásról és a fiatalokra jellemző szemléletről.

A Z generáció individuálisan tekint magára, de mégis megvan az igénye az egymáshoz tartozáshoz, noha kevesebb kapcsolódási pont van ma számukra.

Azariah is egy olyan közösséget tud alkotni, amihez jó csatlakozni. Van, aki lakóhelyet is élmény alapján választ, például egy hónapra hogyan tud egy lakást a világ másik végén kibérelni. A közösségi média hatására sokkal jobban kinyílt a világ és gyorsabban változnak a trendek, vélemények és a szülői minták sem feltétlenül alkalmazhatók erre. Az idősebb Z generációhoz képest is - részben a Covid miatt - sérülékenyebb a 14-18 éves fiatalabb Z generáció. A Z generáció tényleg szeretne tenni a fenntarthatóságért, így az előző generációhoz képest jobban figyeli, hogy mit tesz egy cég a ezért. A munkaerőpiacon a legfontosabb számukra a rugalmasság, a döntési jogkör és az anyagi javak – mondta el Belayane Najoua, Global PR & CRM Menedzser, Munch.

Amiatt, hogy a fiatalok számára szinte elérhetetlen cél a saját ingatlan, sokkal inkább felélik a lakásvásárlásra megtakarítható pénzt, egyre többet invesztálnak élményekbe, például koncertekbe.

A költési szokások az élményalapúság felé tolódnak, ezt erősíti a közösségi média is, ami miatt félnek a kimaradástól és felülnek az aktuális hypokra. Korábban sokkal jobban kapcsolódott egymáshoz az ár és a minőség, ma már a termék gyakran egy identitáskifejezés, de a Z generáció sem vehető egy kalap alá, nem mindegy, hogy egy 2010-ben született tinédzserről vagy egy 25 éves pályakezdőről beszélünk. A döntési lehetőségek sokasága boldogtalanabbá teszi az embert, mert több elszalasztott lehetőséget lát, így még fontosabbá válik a stabil identitás keresése. A Z generáció a munkaerőpiacon is kevésbé lojális a kimaradás érzése miatt, de nemcsak azért, hanem mert ma már nem egyértelmű, hogy mindig a fiatal tanulhat az időstől. Ma már alapelvárás a generáció számára, hogy legyen valami társadalmi cél a profit mellett, de a fast fashionbe meg ugyanúgy elmennek vásárolni, ami ennek ellentmond. Ez is részben a túlzott döntési opciók miatt van. A munka világában a legfontosabbak a minél több visszajelzés, az önmegvalósítás és az előrelépési lehetőség – tette hozzá Nyvelt Anna, társalapító, Chief Growth Officer, BeHive Consulting.

A fiatalok egyre inkább vevők a csodára, szeretnék elhinni azt, hogy a sztárok hírneve könnyen, a semmiből alakult meg, de elfelejtik azt, hogy Azariah is a klasszikus módon, tudatosan építette fel magát. Ezt kapta fel később a nagyközönség. Az élmények iránti vágy nem ebből a generációból alakult ki, ez fokozatosan fejlődött így, sokszor a szülői minták hatására.

Nem csak a termék, de akár a vásárlás maga is egy élmény lehet.

A közösségi média hatására is egyfajta túlreagáló generációról beszélhetünk, a személyre szabott tartalom a saját buborékukon belüli véleményeket erősíti. A fenntarthatóság valóban teljesen releváns ennél a generációnál, ami egy identitásbeli kérdés is, de igaz az, hogy a generáció tele van kognitív disszonanciával. Ma már nincs egységes vélemény, sokféle véleménybuborék él egymás mellett és ez a fenntarthatóságban is megjelenik. A munka világában a legfontosabb számukra az önmegvalósítási lehetőség, az anyagi megbecsültség és az idősebbek nyitottsága – hangsúlyozta Trunk Tamás, újgenerációs-márka szakértő, Gen Z tanácsadó, DABLTY.