Felforgatják a budapesti irodapiacot az állami cégek költözései

Hiába vágta el a Covid az irodapiac iránti befektetői és fejlesztői bizalmat, bizonyos alpiacokon ma is jelentős építkezések zajlanak. Ide sorolható a Nem-központi Pest területén épülő Zugló Városközpont és a dél-budai BudaPart beruházás is. Előbbi mintegy 150 ezer négyzetméternyi alapterülettel bővítheti a fővárosi állományt, és állami, kormányzati intézményeknek ad majd helyet, utóbbin pedig szintén több tízezer négyzetméternyi irodaterület valósul meg, ahova részben ugyancsak állami intézmények költözhetnek. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, milyen hatása lehet a budapesti irodapiacra nézve annak, ha ekkora volumenben költöznek állami intézmények jelenlegi épületeikből modern, A kategóriás irodaházakba.

A CBRE felmérése szerint idén mintegy 173 ezer négyzetméternyi iroda készülhet el Budapesten, amivel a mostani 4,37 millió négyzetméteres állomány mérete meghaladja majd a 4,5 millió négyzetmétert. A mostani állományból mintegy 3,57 millió négyzetméter spekulatív irodaterület, míg 0,8 millió négyzetméter saját tulajdonú iroda.

A teljes állomány jelenleg 13,5 százaléka áll üresen, ami az A kategóriában 14,7 százalékos, a B kategóriában 11,8 százalékos üresedést jelent.

A legalacsonyabb üresedési ráták Észak-Buda és Buda-Központ alpiacokon mérhetők, előbbi 8,7, utóbbi 11,0 százalékkal. Szakértői várakozások szerint az üresedési ráta 2024 végéig még emelkedni fog, amíg az új kínálatot fel nem szívja a piac. Ezt követően indulhat el a csökkenés.

A CBRE legfrissebb jelentése szerint az említett Zugló Városközpont projektet 2026-ban adhatják át, ami azt jelenti, hogy abban az évben

nagyon nagy mennyiségben szabadulhat fel irodaterület az állami intézmények tervezett költözései miatt.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan kiknek ad majd helyet a grandiózus komplexum, de a tervek szerint állami cégek költözhetnek majd oda, ahogy az a BudaPartnál is felmerült korábban. Ott év elején az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Választási Iroda neve került elő egy 27 ezer négyzetméteres, míg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala neve egy 30 ezer négyzetméteres, a MÁV pedig egy 65 ezer négyzetméteres leendő irodaház kapcsán.

Irodapiaci hatások

Már az eddig felmerült cégek neve és tervezett irodaterülete is azt mutatja, hogy több mint 100 ezer négyzetméternyi bérelt terület mozdulhat meg az irodapiacon. Ha az említett cégek jelenlegi székhelyei nincsenek is akkorák, mint az újak, a zuglói projekttel együtt úgy is elérheti akár a 200 ezer négyzetmértet a költöző vállalatok együttes alapterülete, ami jelentős átalakulásokat hozhat az egyes budapesti alpiacok között.

Az is kérdés egyelőre, hogy a költözésben érintett szereplők jelenleg saját tulajdonú épületben vagy bérirodában működnek-e. Az alábbiakban egy elméleti számítást végeztünk arra vonatkozóan, hogy az alpiacok méretét figyelembe véve hol, mekkora üresedési többletet eredményezne 30 ezer négyzetméternyi irodaterület felszabadulása. Feltehetően lesznek olyan alpiacok, ahol ennél nagyobb méretben ürülnek ki irodaterületek, de ahogy említettük, ezek egy része akár saját tulajdonban is lehet, így figyelni kell arra, hogy a kihasználatlanságot a bérirodák vagy a teljes állomány alapján nézzük.

Minél nagyobb egy alpiac, annál kevésbé lenne érezhető egy ekkora terület kiürülése, a Váci úti irodafolyosónak például kevesebb mint 3 százalékát jelenti egy 30 ezer négyzetméteres terület, de a legtöbb alpiacon 4-8 százalékpont közötti üresedési többletet eredményezne. Ez alapján

azokon az alpiacokon, amelyeket akár egy-két nagyobb cég elhagy, könnyen 20 százalék fölé ugorhat az üresedési ráta.

Meg kell jegyezni, hogy ez a mai üresedési számok szerint lenne így, a CBRE várakozása alapján 2025-től csökkenhet a budapesti irodapiacon az üresedés, ugyanakkor azzal együtt is előfordulhat, hogy egyes alpiacok elérik a 20 százalékos üresedést.

Mit lehet kezdeni a kiürülő B kategóriás épületekkel?

Kategóriától függetlenül minden irodapiaci szolgáltatónak rugalmasan kell kezelni a bérlői megállapodásokat, akár az irodaterek átalakításáról, akár a bérleti szerződések újrastrukturálásáról van szó - mondta el Puskás Attila, a Frame Group tulajdonosa és igazgatósági tagja.

Azt az elszívó hatást, amit az 'A' kategória jelent az elavultabb épületekkel szemben, kizárólag a bérlői igényeket lekövető folyamatos innovációval, a beruházó és az üzemeltető szoros, kreatív együttműködésével lehet kompenzálni.

Az energetikai fejlesztések, akár az irodaházak energetikai körbe kapcsolása, vagy az elektromobilitást segítő kisebb módosítások, mind hozzájárulhatnak egy épület vonzóbbá tételéhez. A B kategóriát üzemeltető cégeknek azt is érdemes megfontolni, hogy új bérlői szegmensre célozzanak vagy alternatív hasznosítási módokat keressenek.

A Fejlesztési Minisztérium megbízására egy széleskörű szakértői csoport például már 2015-ben létrehozta az ország Épületenergetikai Stratégiáját. Ezt még nem az energiaválság vagy az ESG motiválta, de már akkor is látszott, hogy az elavult épületek energiaigénye belátható időn belül komoly kihívást fog okozni. Nem véletlenül volt a projekt szlogenje, hogy „Az utcát fűtjük”. Sok hasznos megállapítás szerepel az anyagban arról, hogy mely épületeket és milyen ütemezéssel kellene felújítani. Már az is nagy előrelépés lenne, ha ezt az anyagot leporolnánk és megoldást találnánk a finanszírozásra – vélekedett a szakember.

Hol találhatja meg az egyensúlyt a piac?

A 2023 harmadik negyedévében globálisan mért 16 százalékos üresedési ráta történelmi csúcspont, miközben a régiós ingatlanpiaci beruházások volumene közel 50 százalékkal csökkent egy éves távlatban, ami mutatja, hogy a piac reagál és hatnak a kereslet-kínálati mechanizmusok. A szakértő szerint a budapesti irodapiacra 2025-re fog igazán begyűrűzni az elhalasztott beruházások hatása, ami elsősorban nem mennyiségi, hanem minőségi kínálati problémaként fog jelentkezni.

Várakozásai szerint az üresedési ráta még jelentősen emelkedni fog, mielőtt a beruházók és az üzemeltetők le tudják követni a gyökeresen megváltozott bérlői igényeket és az ESG-vel beköszönő, sokkal szigorúbb szabályozói elvárásokat.

Mikor lesz újra népszerű az iroda, mint befektetés?

Az utóbbi két évben a cégek egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy „hiring” oldalon motivációs eszközzé válik a távmunka lehetősége, ezt a ziccert pedig egyetlen munkáltató sem fogja kihagyni egy továbbra is munkaerőhiányos környezetben. Közben az irodában az alkalmazkodás, a kollaborációs terek kialakítása is nehezen kezelhető igény, költséges átszabni a teljesen más szemlélettel kialakított tereket. A munkáltatók egy része már rájött, hogy a fenntartható egyensúly valahol a teljes távmunka és az öt napos irodába járás között van, de ez a folyamat még akár évekig is eltarthat - osztotta meg a szakértő, aki szerint

Ha visszatér a kiszámíthatóbb piaci igény és a megfelelő finanszírozási környezet, akkor a jövőben is az iroda lehet az egyik legmegtérülőbb ingatlanhasznosítási mód.

Fejlesztői célterületek

Az a trend, ami a lakhatás esetében dominál, vagyis, hogy a dráguló belvárosi ingatlanok a peremkerületek és az agglomeráció irányába tolják a lakosságot, meghatározó lesz az irodák esetében is. Puskás Attila szerint a BudaPart koncepcióhoz hasonló új városközpontok alakulnak ki vagy eleve az agglomerációban látnak neki komplexebb fejlesztési projekteknek, logisztikai parkokkal, irodaházakkal, üzletekkel és lakóingatlanokkal. Ebben az esetben viszont a beruházónak számolnia kell a hozzájuk tartozó infrastruktúrával is, mert a budapesti agglomerációnak egyelőre nincs átgondolt fejlesztési stratégiája.

Budapesten túl is van ugyanakkor élet: a kormány iparosítási terveivel együtt jelentős extra magyar és külföldi munkaerő jelenik meg a nagyobb vidéki városokban. Ha az irodapiac is leköveti ezeket a törekvéseket, akkor Nyíregyháza, Debrecen, Szeged és Pécs is jelentős hazai alpiacok lehetnek.

