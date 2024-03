Így alakítja át a mesterséges intelligencia az ingatlanpiacot

Turny Ákos, igazgató, Boston Consulting Group a mesterséges intelligencia ingatlanpiaci lehetőségeiről tartott előadást.

A döntéstámogató prediktív AI inkább a vezetői képességek döntéstámogatására hivatott, míg a generatív AI egy szélesebb tömeget elérve a mindennapi munkák hatékonyságnövelésében segíthet. Az ingatlanfejlesztési szektorban a mesterséges intelligencia alkalmazása ideális terep lehetne, de mégis azt látjuk, hogy nem az ingatlanszektor a zászlóvivője ennek a technológiának. Vannak azonban változások – a tőke helyett a technológián, adaton van a hangsúly, a piaci dinamika is más – ami az AI-nak alapot teremt az ingatlanpiacon. A mesterséges intelligencia alapú gazdaság rövid- és középtávon is befolyásolja a piacot, például a befektetői értéklánc egy-egy részén: létezik már valós idejű ingatlanértékelő alkalmazás, aminek az információit az AI arra használja fel, hogy a tulajdonosnak segítsen a saját portfóliója építésében. Az értékesítés során segíthet például egy digitális 3D épület és iker-város modell, illetve a szolgáltatói értéklánchoz kapcsolódva az automatikus ingatlankezelő, ügyintéző is egy újszerű megoldás.

Összességében azt látjuk, hogy munkakörtől függően, heti fél-egy napot lehet megtakarítani az AI segítségével. A teljes potenciál kihasználásához a technológia és a szervezet összehangolása elengedhetetlen.

- mondta el a szakértő.