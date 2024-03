Emiatt aggódnak most leginkább az építőipari cégek: 11 dolog, ami segíthetné a kilábalást

Portfolio 2024. március 08. 13:30

A rendelésállomány alakulását látva az építőiparban 2024-ben is a termelés csökkenésére kell számítanunk. A fizetőképes kereslet minden alágazatban csökken, emellett kevesebb állami és önkormányzati megrendelésre lehet számítani. A magánszektornak ugyanakkor ez jó hír, mivel több lesz az elérhető szabad kapacitás. Hogy milyen kihívásokkal néz most szembe az építőipar, azt az ÉVOSZ felmérése alapján mutatjuk be, kiemelve azokat a javaslatokat, amiket a szövetség szerint az ágazat élénkítése érdekében meg kellene tenni.