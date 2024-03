Beindultak az újlakáseladások: ennyibe kerül most egy budapesti négyzetméter

Portfolio 2024. március 12. 14:50

Az idei első negyedévben 1300 lakást értékesítettek a fejlesztők, ami 60 százalékkal több, mint 2023 IV. negyedévben, és kétszer annyi, mint amennyit a tavalyi év mélypontját jelentő III. negyedévben sikerült. Az eladott lakások számában tehát pozitív fordulat következett be, de a számokból így is némi bizonytalanság látszódik - tette közzé az Eltinga Budapesti Lakáspici Riportja, melyből az is kiderül, mennyibe kerül most átlagosan a budapesti új lakások négyzetmétere.