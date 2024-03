Kiderült, mikor kezdődhet el az M1-es és M7-es autópályák bővítése

Tízéves közútfejlesztési programot indít a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - mondta el a Világgazdaságnak a cég vezérigazgatója. Az interjúban az is szóba került, mikor indulhat el az M1-es és az M7-es autópálya bővítése, milyen ütemezéssel tervezik a többi felújítást, és mindez mekkora összegből valamint milyen hitelekből valósulhat meg.

Németh Tamás a lapnak adott interjújában kiemelte, hogy idén is legalább akkora mértékben végeznek majd felújításokat az úthálózaton, mint 2023-ban, aminek egyik fontos eleme az aszfaltréteg cseréje lesz. Eddig az összes útszakasz 19 százaléka kapott új aszfaltréteget.

Elmondása szerint az M1-es autópályán a munkálatok nagy része már elkészült, így most a felújítások az M3-as és az M7-es autópályákon folytatódhatnak, de az M30-on, M35-ön, M70-en, M15-ön is lesznek felújítások, amik a március 15-i hosszúhétvége után kezdődnek. A kopórétegek mellett 110 hidat, felüljárót és pihenőhelyeket is felújítanak idén.

A felújítások után jövőre elindul az M1-es bővítése, aminek hivatalosan 2025 őszéig kell nekifogni, de már május közepén megkezdődik a projekt. A fejlesztés eredményeként

kétszer három sáv jön létre, valamint egy úgynevezett intelligens leállósáv (ITS), amelyet akkor lehet megnyitni, ha azt a forgalom indokolja. Így a járművek akár négy sávon is tudnak majd haladni.

A bővítés első üteme az M0-tól majdnem Győrig terjed ki, de a felújítás ideje alatt is biztosítani fogják a kétszer két sávos forgalmat. A további tervek szerint:

2029-ig befejeződik az M1-es első ütemének bővítése

2027-ben az M7-esen is megkezdődnek a bővítési munkál, ahol Szabadbattyánig végzik el a bővítést 2×3+ITS sávra

2031-ben pedig az M3-as Gyöngyösig tartó bővítése indul, amit 2034-ben adnak át

A cél, hogy a tíz éves fejlesztési időszak alatt kétszer két sávval a jelenlegi forgalom kisebb zavartatással, kellemetlenségekkel mindenhol levezethető legyen, és tervezhető legyen az utazási idő is a közlekedőknek. Emellett nemzeti ünnepekkor, nagy rendezvények idején és a nyáriszünetben az M7-esen Budapest és a Balaton között felfüggesztik a kivitelezést.

Újabb autópályák is épülnek:

Az M200 (korábbi M81) építése Komáromtól Sárbogárdig 2027 és 2030 között indul

Az M8-as Sárbogárdtól Kecskemétig tartó szakasza csökkentheti az M0-s terheltségét

Ugyanebben az időszakban elkészül az M4-es még hiányzó, Kisújszállás és Berettyóújfalu közötti része

Emellett az M3-as is eléri az országhatárt, ahol egy új Tisza-híd is épül

A szóban forgó beruházásoknak a teljes költsége meghaladja a tízmilliárd eurót, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 4000 milliárd forint.

Németh Tamás szerint ehhez a saját tőke mellett hitelekre is szükség lesz, jelenleg az első nagy hitelcsomag tárgyalásának a végén járnak. A finanszírozásban az MBH és reményeik szerint az OTP is részt fog venni, de nagy nemzetközi pénzintézetek bevonására is szükség lesz.

