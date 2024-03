Vitézy Dávid: az agglomeráció helyett a budapesti rozsdaövezetekben kellene lakásokat építeni

A 90-es években főként a budapestiek költöztek az agglomerációba, míg ma már vidékről is sok az odaköltöző, aminek fő oka Budapest nehéz megfizethetősége. Nagyon sok olyan ösztönző van jelenleg, ami a fővárosból való kitelepülést jutalmazza. Hogy miért probléma ez, és mi lenne a jó fejlesztési prioritás, arról a Smart Budapest Forum konferencián Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója és társalapítója, Ilyés Márton, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elnöke és Vitézy Dávid, Közlekedési és város-mobilitási szakértő, korábbi közlekedésért felelős államtitkár beszéltek.

Bár az agglomerációval együtt nézve növekedés mérhető, Budapest lakosságának növekedése önmagában ebben nem jelenik meg. Ez több szempontból is probléma, például az autóközlekedés nagyon megnőtt, így

az agglomeráció terjeszkedését nagyon erősen korlátozni kellene. A rozsdaövezetek - mint Budapest aranytartalékainak - kihasználásával kellene lakásokat, akár bérlakásokat építeni

– mondta el Vitézy Dávid, aki szerint a budapesti lakáspolitika a külföldre vándoroltak visszacsábítása szempontjából is kulcskérdés.

A jövedelmek nem, de a lakhatási költségek nyugat-európai szinten vannak, a munkaerő megtartása szempontjából a szolgálati lakásoknak is nagy szerepe lenne. 10-ből 6 autó az agglomerációból jön ma Budapestre. Az elővárosi vasutak korszerűsítésével párhuzamosan az önkormányzatoknak biztosítani kell azt, hogy az újabb agglomerációs területek beépítése által ez a probléma ne termelődjön újra – tette hozzá. Ha Bécs és Varsó képes átfogó fejlesztéseket megvalósítani, Budapestnek is képesnek kell lennie erre, amiben a kerületi, fővárosi és kormányzati vezetőknek is felelőssége van.

A gazdagságot, a fejlődést ma a világban a városok tudják megteremteni, a magasabb életszínvonal a városokban érhető el. Ha kiköltözünk a városokból, ez az előny korlátozottan jelenik csak meg. A magasabb népsűrűség gazdasági szempontból jó dolog – emelte ki Ilyés Márton.

A hibrid munka miatt kevesebbet kell bejárni a munkahelyre, így sokan döntöttek az agglomeráció mellett, de a heti két-három nap bejárás is növeli az ingázók számát és a költségeket. A helyiek bevonása szükséges ahhoz, hogy a nagyobb beruházások megvalósíthatók legyenek és az ne veszélyeztesse az élhetőséget. A közigazgatási egységek drasztikus átalakítása nem járható út, sokkal fontosabb azon fórumok megteremtése, ahol a különböző álláspontok találkozhatnak egymással – vélekedett a szakértő.

Boros Tamás kiemelte, hogy Budapest a tömegközlekedés sűrűségében, a közbiztonságban és a szórakozási lehetőségek elérhetőségében versenyképesebb, mint számos nyugat-európai város. Ez a három együtt nagy versenyelőny, amire érdemes lenne építeni.

