Az 5 százalékos lakásáfa meghosszabbításáról tárgyalt Varga Mihály

A kedvezményes lakásáfa meghosszabbításáról és a magyar építőipari vállalkozások versenyképességének javításáról egyeztetett Varga Mihály pénzügyminiszter Koji Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével a Pénzügyminisztériumban.

A megbeszélést követően a tárcavezető kiemelte: az építőipar a magyar gazdaság teljesítményének 6%-át adja, közel 400 ezer embernek ad munkát, ezért a kormány kiemelt figyelmet fordít az ágazat támogatására és fejlesztésére - közölte a Pénzügyminisztérium.

Az egyeztetésen az ÉVOSZ ismertette az ágazat legfontosabb kihívásait és javaslatait, így többek között a kedvezményes, 5%-os lakásáfa meghosszabbítását, a magyar építőipari cégek versenyhelyzetének javítását és a munkavállalók lakhatási támogatásához kapcsolódó kedvezmények növelését. A közleményből kiderült: 2016 óta összesen több mint 267 ezer család kapott otthonteremtési támogatást 840 milliárd forint összegben.

A jelenlegi szabályok szerint 2028 végéig alkalmazható a kedvezményes, 5%-os lakásáfa abban az esetben, ha az építési engedélyt 2024 végéig megszerzi egy projekt.

A december 31-én megszűnt CSOK igénybevétele esetén visszaigényelhető volt az 5%-os áfa is a vásárlók számára, január 1-jétől azonban az ingatlanvásárláshoz vagy építéshez kapcsolódó áfa csak falusi CSOK igényebe vétele esetén, az 5000 fő alatti preferált kistelepüléseken igényelhető vissza. Ennek továbbra is két formája van: 1. új családi ház vásárlása vagy generálkivitelezővel való építtetése esetén a telekárat is tartalmazó vételár 5%-a, 2. saját erős építkezés esetén a költségek 27%-os áfája 5 millió forint összeghatárig igényelhető vissza.

Címlapkép forrása: Shutterstock