Átadták Magyarország legnagyobb elektromosautó-töltőpontját

Minden parkolóhelyet elektromos töltési lehetőséggel látnak el a Metrodom River Lakóparkban: ezzel Magyarország legnagyobb töltőkapacitással rendelkező ingatlanberuházása jön létre. Jelenleg 336 parkolóállás elektromos töltővel ellátott, a projekt befejezésére ez a szám a 800-at is meghaladja majd – hangzott el a Metrodom pénteki sajtótájékoztatóján.

Magyarország legnagyobb elektromosautó-töltőpontját alakították ki Budapest 11. kerületében: a Metrodom River lakópark garázsában minden parkolóállás elektromos töltővel ellátott. Jelenleg ez 336 töltőt jelent, a projekt végére ez a szám meghaladja a 800-at.

Pongrácz Tamás fejlesztési igazgató a projekt pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: az épületekben 1800 amper áram (több, mint 400 kilowatt) áll rendelkezésre az autók töltésére. 336 parkolóállás elektromos töltővel ellátott: egy lakókörnyezetben a rendelkezésre álló energiával ennyi autót kényelmesen ki tudnak szolgálni. Az ingatlanfejlesztés befejezésére a tervek szerint 800-nál is több töltő áll majd rendelkezésre (1500-2000 lakóra). A lakók jóval az utcai töltés ára alatti díjon tudják tölteni az autókat.

Kiemelte, hogy a lakópark felszínén nincs gépjárműforgalom, a parkolóhelyek a felszín alatt kaptak helyet.

Hoffman Zsolt, a töltőrendszert szállító Smart Digital vezetője felhívta a figyelmet a töltésmenedzsment egyedi technikai hátterére: mindkét épületben 1-1 robosztus ipari PC dolgozik a töltésmenedzsment megoldásán. Ez teszi lehetővé azt, hogy minden autótulajdonos reggelre akár 100%-ban feltöltött autóval el tudjon indulni. A rendszert úgy alakították ki, hogy adaptálható legyen társasházakba, irodaházakba is.

A szakember úgy látja: a villamosenergia-hálózatot alkalmassá kell tenni arra, hogy válaszolni tudjon a jövő kihívásaira: egy komplex energiamenedzsment-rendszer része a töltésmenedzsment, ennek része kell, hogy legyen a hálózat fejlettsége is. A rendszer adaptálható máshol is: társasházakba, irodaházakba is.

Hoffmann Zsolt elmondta: az újonnan forgalomba kerülő elektromos autók döntő hányada, 90%-a céges autóként kerül forgalomba, így a töltés költségét is jellemzően a munkáltató fizeti. A cég úgy alakította ki rendszereit, hogy az energiamenedzsment rendszer segítségével pontosan kiszámolható, és a munkáltató felé elszámolható a töltés költsége.

A versenyeztetési folyamat lezárásaként a NAGO Hungary Kft. által forgalmazott intelligens Aurora típusú autótöltő került kiválasztásra.

