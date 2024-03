Gyerekcipőben jár, de egyre sürgetőbb lenne az építőipar digitalizációja

Egyre fontosabb kérdés az építőipar digitalizálódása, aminek a hatékonyság növelésében kiemelt szerepe van. A Portfolio Építőipar 2024 konferenciáján a BIM alkalmazásának elterjedéséről, annak előnyeiről, a klasszifikációról és egy konkrét példát említve a Citadella projekt során használt digitális megoldásokról beszéltek a szakértők.

BIM Budapest tetején - Citadella projekt

A Citadella átépítése folyamatban van. A 170 éves építmény tartószerkezetének tervezésére és építésének támogatására a lézerszkenner technológiát, a multi materiál BIM modellt és az augmented reality-t is segítségül hívtuk – mondta el Ágoston Dezső, az ARC-S Group Kft. cégvezetője. Az előadásban azt szemléltette, hogyan lett egy elhagyatott erődből a Trimble megoldásainak köszönhetően LOD450 modell.

Kiemelte, hogy 2019-ben megkezdődött az épület átalakításának tervezése. A cél az elnyomó erőd funkció megszüntetése a terek kinyitásával. Elkészítették ARCHICAD-ben az épület felmérési modelljét, ami a kivitelezéssel együtt a mai napig változik. Létrehozták a bontási modelljüket, amivel a kivitelezőnek hatékonyan el lehet magyarázni a feladatok sorrendjét. Ezzel elkészült a megmaradó szerkezeti modell, amire a különböző műtárgyak építhetők. A 3D-s modellekből képzeték le a tartószerkezeti terveiket, ami a feltárások okozta sok módosítás miatt hatékony megoldásnak bizonyult.

Sok hazai cég használ már BIM-alapú munkafolyamatokat a vasbeton és acélszerkezetek gyártása során. Az AR-technológia lehetősége lehetővé teszi, hogy a BIM megoldásait a valós térbe is kivetítsük. A Citadella projekt során az első kapavágástól az utolsó elem beszereléséig használják a BIM-modellt – tette hozzá Makkos Lilla, senior manager, TEKLA termékek, Construsoft Kft.

Új látásmód az építőiparban!

Hogyan tudják a projektmenedzserek távolról felügyelni a projekteket? Az építőipar legfőbb kihívása most a volumenek csökkenése, de vannak láthatatlan veszélyek is. A biztonság, a vagyonvédelem, a balesetek, a felelősségi kérdések kezelése, a költségtúllépés és az időkeretek betartása is ide sorolható. Ezekhez nyújt segítséget az intelligens épületfelügyelet.

Az építőipari projektek 80 százaléka meghaladja a tervezett költségvetést, vagy késik.

Az innovatív megfigyelési technológiák, mint kulcsfontosságú eszközök, új dimenziókat nyitnak meg az építőiparban, lehetővé téve a projektmenedzserek számára, hogy valós időben, távolról felügyeljék és kezeljék projektjeiket.Ezáltal jelentősen növelik a hatékonyságot és minimalizálják a kockázatokat. Ezen technológiák bevezetése paradigmaváltást jelent, amely előmozdítja a projektek gyorsabb és költséghatékonyabb kivitelezését, emellett javítja a munkaterületek biztonságát, és megkönnyíti az átláthatóságot és az ellenőrzést. Az építőipar számára ez a változás lehetőséget teremt arra, hogy az új technológiák révén újradefiniálják a projektmenedzsment fogalmát, ösztönözve ezzel a hatékonyabb és biztonságosabb munkakörnyezet kialakítását – mondta el előadásában Győrfi Szabolcs, Head of Business Development, Vidarex Kft.

Fenntartható BIM, avagy dönteni tényekből célszerű

Az építőiparban is új szelek fújnak. A teljes életciklus-szemlélet a holisztika és környezettudatosság alapja. Könnyen belátható, a hatalom azé, aki az adatot birtokolja és képes uralni. A korszerű tervezési és kivitelezési folyamat-szabályozások legfontosabb ismérve: a mérhetőség és összehasonlíthatóság - emelte ki Szilágyi Balázs, az ARKANCE BIM és ügyfélelégedettségi szakértője.

Hozzátette, az adatkörnyezet akkor értékes, ha átlátható. A koncepció megtervezése nagyon fontos, adatokra van szükség az épületek környezetéről. A folyamat alapja egy szabályalapú generálás, ezt követi az optimalizáció, majd az elemzés. Véleménye szerint

az építőipar változása egyáltalán nem drasztikus, a korszerű eszközöket használók egyelőre szigetszerűen vannak jelen.

Az együttműködésben még nagyon sok a lehetőség, ami nincs kiaknázva, noha ez fontos lenne a koncepció, tervezés, kivitelezés, üzemeltetés során egyaránt.

A digitális iker fogalma is ismert, a valódi épület mellé leszállítjuk annak digitális mását, hogy elemezni lehessen az adatokat, de ez is csak akkor működik jól, ha valós idejű adatkapcsolatunk van a saját épületünkkel, azaz be tudjuk kötni a 3D modellbe azokat a szenzorokat, amiket beépítünk majd a házba.

A BIM új dimenziói

A beruházói igény alapján anyagi és a pénzügyi szempontból összehasonlíthatónak kellene lennie a projekteknek, de a költségfolyamatok is igénylik a klasszifikációs struktúrát, hogy a folyamtok egyszerűsödjenek, az átadási pontok egyértelműek legyenek. Mindennek az alapja, hogy legyen egy nemzeti klasszifikáció - emelte ki Reicher Péter, a Graphisoft SE országigazgatója.

A megrendelők azt szeretnék, ha minél kevesebb hulladékkal, munkaerőráfordítással, határidőre valósulnának meg a beruházások. Az informatika egyre több helyen találkozik az építőiparral.

Mi a klasszifikáció?

Az építmények osztályozására szolgáló nómenklatúra, ami különböző célokat szolgál. Többek között statisztikákat, építési jelentéseket támogat. A klasszifikáció támogatása Archicadben is lehetséges.

Nem az a lényeg, hogy milyen klasszifikációs rendszer lesz Magyarországon, a lényeg az, hogy legyen.

A kivitelezők elsősorban termék alapján választanak klasszifikációs rendszert, a költségalapúság sokkal kevésbé jelenik meg szempontként. A használók kétharmada azonban nem tudja kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket, noha kollaborációs felületeken, a közös kommunikációnak valóban előmozdítója. A NIF útépítés tételrendje - amihez a magasépítés, útépítés, vasútépítés, vízépítés, közműépítés tartozik - sem BIM alapú.

Az ajánlatokat most már 4 hónap múlva törvényileg is BIM-ben kellene leadni, de ennek az alapja a klasszifikáció, ami még nincs meg.

Nemzetközi trendek mentén kialakított magyar klasszifikációra van szükség, egy HUNI-CLASS létrehozására.

Ennek illusztrálására Reicher Péter az előadás közben egy hagyományos, magyar viseletűre cserélte zakóját.

BIM 2024 - Itt tartunk - Elmélet kontra valóság

Az elfogadásra került kerettörvény részletszabályozását hogyan kellene megoldani? Milyen jó tapasztalatok alapján kellene egy jó szabályozást kialakítani? A BIM kötelező használata a projektek kis részére érvényes csak, hogy lehet motiválni a többi céget is ennek alkalmazásában? Hol térül ez meg a tervezőirodának? – tette fel a kérdéseket Csécsei Ákos, architectural design director, DVM Group.

Nagyon széles spektrumot ölelnek fel a részletszabályozások, de még kevés az információ. A projekt résztvevőinek összehangolása a teljes projekt szintjén még kevéssé jelenik meg. A projekt teljes időszakában kellene gondolkodni, és ott már nagy megtérülése lehetne a BIM-nek. Minél alaposabb az előkészítés már a tervezésnél, annál nagyobb hasznot tud kivenni ebből a projektcsapat. Nem kell kitalálni a spanyolviaszt, megvannak a világban a működő technikák, így meg kell nézni, hogy ezeket hol, hogyan lehet alkalmazni. Nem szabad elfelejteni, hogy az üzemeltetés terén a rendszerek és azok használata még nem annyira kiforrott, mint a tervezői rendszerek. A lehetőségek kiaknázásához ennek fejlesztése is szükséges – mondta el Grátzer Szabolcs, BIM manager, tervezési osztályvezető, Market Építő Zrt.

Kivitelezői oldalon szinte semmit nem érzékelünk egyelőre a BIM-es bevezetésből és azt sem látjuk, hogy pontosan minek és hogyan kellene majd megfelelnünk. Az adatok modellezése előreviszi a hatékonyságot, kevesebb erőforrással tudunk dolgozni. Az amerikai modelleket nagyon jól lehetne integrálni, ott már látszik, hogy ez miért hatékony. Magyarországon fennáll a veszélye annak, hogy az 1 milliárdos értékhatár miatt a piac kettészakad. Emellett fennáll a veszélye annak is, hogy a projektek száma alacsony marad, az érintett vállalkozások száma viszont magas. Ha a kisvállalkozásoknak is alkalmazniuk kellene ezt, akkor hirtelen hatalmas létszámot kellene edukálni, de még nem tudjuk, hogy ez rájuk is fog-e vonatkozni - emelte ki Vatai Krisztián, CEO, FDB-Projekt Kft.

A piac a BIM kapcsán is meg fogja oldani a kérdést, ha látszik, hogy ez megtérül, akkor mindenki alkalmazni fogja, de ettől függetlenül a vállalkozások kaphatnának egy ösztönzést is erre, a hatékonyan működő építőipar érdekében - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Mónus Márton / Portfolio