Húsz éven belül Amerikában el fognak fogyni a mérnökök és Magyarországon is efelé tartunk

A két kerettörvény céljai a 9 végrehajtási rendeletben rejlik, ezek kidolgozása zajlik, ami az új projektekre lesz érvényes, így az a jövő évben lesz majd a mindennapjaink része. Mindkét törvény egyben kezeli a beruházásokat. Az oktatás és a képzés nagyon fontos, mert

a hatékonyság és gazdaságosság az új technológiák bevezetésével érhető el, amiben az oktatásnak kulcsszerepe van.

Most van is erre nyitottság az ÉVOSZ és az egyetemek részéről, de a tennivalókról még sok beszélgetés lesz. A duális képzésben a szervezési nehézségek megvannak, de akit bevonunk a munkába, sokkal nagyobb arányban maradnak később is ott, így megéri – mondta el Keszthelyi Tibor, a FŐMTERV Zrt. Elnök-vezérigazgatója.

Nem a szép épületekre és a makoveczi irányokra kellene koncentrálni a kerettörvényben, de nagyon sok pozitívum is van benne, a fenntarthatóság kérdésében is. Érthető a törvény kapcsán a szkepticizmus, de ez az elmúlt évtizedek válságának az eredménye. Bár ezt önmagában nem egy törvény változtatja meg, de segít kijelölni az utat a pozitívabb változások felé. A digitalizációhoz és a magasabb hatékonysághoz minden eszközünk megvan, a törvény kijelölte ugyan az utat, de ezen mindenkinek saját magának kell elindulnia.

Húsz éven belül Amerikában el fognak fogyni a mérnökök,

mert nem az ő jövedelmeik a legmagasabbak, ezért alig választják azokat a szakmákat. Feltételezhető, hogy Magyarország is efelé tart. Nekünk is tennünk kell azért, hogy ebben változás legyen, bár nagyon nehéz átvinni a változásokat – emelte ki Dr. Reith András PhD, tudományos főmunkatárs – Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, CEO – ABUD Advanced Building & Urban Design.

Az új jogi környezet nekünk segítséget jelent, azt támasztja alá, amit mi is a megrendelő tanácsadására próbálunk végezni. Abban, hogy határidőre, jó minőségben, kedvező áron lehessen dolgozni nagyon fontos a jó projektmenedzser szerepe. Az oktatás és képzésen kívül a generációs különbségekről is fontos beszélni, ami a feladatok iránti alázatban is megmutatkozik. Mi is keressük azokat a termékeket, amik egyenértékűek egymással,

a versenyt nem segíti termékek korlátozása

– mondta el Sármay Balázs, műszaki igazgató, 3E Construction Management Kft., a 3E Group tagja.

A transzparencia, az adatok átláthatósága, az árelemzések és a nagyobb piaci verseny az építőipar hatékonyságának növekedését szolgálja, emellett fontos a kiszámíthatóbb beruházási folyamat. Ha hatékonyabbak leszünk, akkor talán az építőipari szereplők jövedelme és elismertsége is növekedni fog, de

a digitalizáltság eleve megteremti a szükségességét az egész életen át tartó tanulásnak.

Pozitív tapasztalataink vannak a gyakornokokkal, sokan a gyakornoki idő után is maradnak a cégnél. A kivitelezők határidőre, jó minőségben pénzügyileg is eredményesen tudnak tevékenykedni, de ha egy terméket csak egy helyről lehet beszerezni, az piactorzító hatású. Kell a verseny a hatékonysághoz – hangsúlyozta Wolf András, a Market Építő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese.

