Te vajon a szerencsések közé tartozol? - Jó helyen laksz, és jó helyen is dolgozol?

Az EU-s országokat összehasonlító listákban gyakori, hogy egy adott ország átlagfizetésével számolnak a fővárosi lakhatási költségek összehasonlításakor is. Ez azonban azon országokban, ahol a főváros mérete és gazdasági teljesítménye kiugróan magas - mint például Magyarországon is - torzítja a végeredményt, mivel a fővárosban nemcsak a lakásárak, de a bérek is jóval az országos átlag felett vannak.

Vajon milyen eredményt kapnánk, ha ténylegesen az egyes városok és fővárosi kerületek lakásárait hasonlítanánk össze az adott városban vagy kerületben jellemző lakásárakkal? Melyik város vagy területegységben a legdrágább és hol a legolcsóbb így nézve a lakhatás?

Lakásbérlés a jövedelmekhez képest

Bár Magyarországon a társadalom mintegy 90 százaléka saját tulajdonú lakásban lakik, különösen a fővárosban egyre több fiatal dönt - gyakran a magas lakásárak miatt - a lakásbérlés mellett. A KSH 2023-as budapesti kerületeinek bruttó béreiből nettót számolva és ezt az ingatlan.com kerületi kínálati lakbéreivel összevetve kiderült, hogy a jövedelmeknek hol, mekkora részét teszi ki egy kerületi átlagos lakás bérleti díja.