Sorra válnak meg a külföldiek a Velencei-tó melletti ingatlanjaiktól

A Velencei-tó környéke viszonylag könnyen vészelte át a lakáspiac tavalyi ledermedését. Nagy szerepe lehet ebben annak, hogy a tó partjára már nem elsősorban üdülőhelyként, hanem egy tiszta, békés, ám mégis nagyvárosközeli lakóövezetként tekintenek az otthont keresők. A külföldi ingatlantulajdonosok viszont most egyértelműen az eladói oldalon jelennek meg - derül ki az OTP Ingatlanpont szakembereinek tapasztalataiból.

Míg a Balaton partján az átlagosnál is súlyosabb volt a forgalom visszaesése tavaly, addig a közeli Velencei-tónál kifejezetten jól alakult az év. Az OTP Ingatlanpont velencei irodájában úgy látják, 2023-ban rekordközeli volt a bevétel, főleg családi házakat tudtak eladni a 60-80 millió forintos ársávban. A 100 millió forint feletti ingatlanokra csekély volt a kereslet, de ha akadt valami kuriózum, például egy jól megépített nádfedeles ház, arra találtak vevőt.

Jellemzően nem üdülőket, hanem állandó lakhatási lehetőségeket kerestek a vásárlók. Hasonlót tapasztaltak tavaly a Balaton déli partjának ingatlanszakértői is, ám míg ott ez szokatlan volt, addig itt ez a természetes: a Velencei-tó vidékére már jó ideje leginkább a közeli főváros békés, tóparti agglomerációjaként tekintenek az otthonkeresők.

A Velencei-tónál tavaly – a gyenge évkezdés után – tavasszal indult be a piac, több lett az érdeklődő és nagyot nőtt a kínálat is. A hirdetésekben szereplő árak kisebb mértékben csökkentek, viszont azokból esetenként akár 10-20 százalékot is lehetett alkudni, és ez a lehetőség máig kitart. A jó forgalom kitartott október-novemberig. Bár számítani lehetett rá, hogy a CSOK szabályainak év végi átalakítása esetleg gerjeszt némi többletforgalmat, de ezt végül nem tapasztalták az értékesítők.

Az idei év indulását is az élénk érdeklődés és csekély tranzakciószám jellemezte.

Értékesítők szerint január-februárban egy-egy ház eladásához mintegy kétszer-négyszer annyi bemutatásra volt szükség, mint a hazai lakáspiac lefagyása előtti időkben. Márciusra már több lett az üzletkötés, de a vevők igen válogatósak maradtak, hat rájuk a nagy választék varázsa.

A külföldieket illetően a Velencei-tónál is hasonlóak a tapasztalatok, mint a Balatonnál. Ha esetleg felbukkannak a piacon, akkor is inkább az eladók között találhatók. Például

azok a németek, akik korábban itt vásároltak, most a nyugdíjas koruk közelébe érve inkább megválnak a helyi ingatlanjuktól. A gyerekeik, ha itt örökölnek, ugyancsak eladnak.

A keresleti oldalon nem hozott változást az új esztendő, a potenciális vevők továbbra is jellemzően a családjuk lakhatására keresnek legfeljebb 60-80 milliós, jó állapotú ingatlanokat. Korábban viszonylag sokan vásároltak telket a térségben a majdani építésre készülve, de egyelőre kevés az eladó új ingatlan, és azokra sincs nagy érdeklődés. A közvetítők ügyfelei között megjelentek olyan befektetők is, például korábbi apartmanüzemeltetők, akik most szabadulni akarnak az ingatlanjaiktól. Ám ezekre – az igen magasra szabott áruk miatt – egyelőre ugyancsak nincs kereslet.

Az idei kilátások kapcsán a hálózat szakértői azzal számolnak, hogy a márciusban már megtapasztalt forgalomjavulás tovább is kitart. Ezt segítheti, ha a kamatok csökkenésével – a tavalyi elmaradásuk után – visszatérnek majd a hitellel vásárlók is. Ugyancsak erősítheti a keresletet, ha a most még újdonságnak számító CSOK Plusz lehetőségeit egy kicsit jobban átlátják az emberek, és a két-három gyereket vállalni merő családok tényleges vásárlóként is megjelennek a piacon.

Címlapkép forrása: Getty Images