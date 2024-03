Veszteséget okoz az amerikai bankoknak a lakbérszabályozott ingatlanok hitelezése

A Fitch Ratings elemzése szerint azok az amerikai bankok, amelyek jelentős mértékben érintettek a többlakásos, különösen a lakbérszabályozott ingatlanok hitelezésében, idén veszteségekkel számolhatnak a bérbeadókat sújtó növekvő költségek miatt.

A jelentés szerint 2020 óta a többlakásos ingatlanokra nyújtott hitelek összege 32%-kal nőtt, elérve a 613 milliárd dollárt, azonban a piaci kereslet és kínálat egyensúlya megváltozott, ami nyomást gyakorol a bérleti díjak emelésének lehetőségére. A bérbeadókat emellett a magasabb kamatlábak és biztosítási költségek is terhelik, miközben az ingatlanértékek csökkennek. Ezek a tényezők különösen azokat a regionális bankokat érintik hátrányosan, amelyeknek nagy az ilyen irányú kitettségük.

Brian Thies, a Fitch egyik vezetője szerint ezekben az esetekben korlátozottak a lehetőségek arra, hogy a bankok ellensúlyozni tudják a növekvő költségeket. Ezt példázta február végén a New York Community Bancorp esete is, melynek jelentős veszteséget és céltartalékot kellett elkönyvelnie egy New York-i lakbérszabályozott többlakásos társasházra nyújtott hitel miatt.

A Fitch által kiemelt tíz legnagyobb kitettségű bank között szerepel például a Flagstar Bank, a First Foundation Bank vagy az Apple Bank for Savings is. Az ilyen bankokat különösen erősen érintik például a kaliforniai vagy New York-i lakbérszabályozási törvények.

2023 végén 49 olyan bank volt, amelynél a többlakásos ingatlanhitelek több mint 5 százalékánál késtek a törlesztéssel. A Fitch elemzői szerint ezek az intézmények várhatóan veszteséget fognak elszenvedni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images