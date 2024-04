Sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre a WING

Kiemelt befektetői érdeklődés és túljegyzés mellett, 37 millió euró értékben hajtott végre kötvénykibocsátást a WING. A 35 millió euró össznévérték mellett 3 éves futamidővel, 8,90 százalékos fix kamatozással meghirdetett kötvényekre az ingatlanfejlesztő társaság minden beérkező jegyzési ajánlatot elfogadott, a tőkebevonás révén befolyt forrásokat pedig új befektetési lehetőségek kiaknázására és új ingatlanfejlesztési projektek indítására kívánja fordítani.

Összesen 37 030 darab, egyenként 1000 euró névértékű kötvényt jegyeztek le a WING március 28-án zárult kötvénykibocsátása során. Ennek köszönhetően a vállalatcsoport összesen 37,03 millió euró értékű tőkebevonást hajtott végre. Ez a társaság számára lehetővé teszi, hogy folytassa fejlesztési terveit és növekedési stratégiáját, illetve felgyorsítsa a tervezett új ingatlanfejlesztések előkészítését.

A WING 35 millió euró össznévérték mellett 3 éves futamidővel, 8,90 százalékos fix kamatozással hirdette meg jegyzésre az euró alapú kötvényeket. A társaság egyúttal arról is tájékoztatta a befektetőket, hogy kezdeményezni fogja a jegyzés során kibocsátott összes kötvény bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. A WING a kötvényprogramjain keresztül 2016 óta folyamatoson jelen van a hazai tőkepiacon és az értéktőzsdén.

A cégcsoport tavaly decemberben adta át a Liberty iroda-hotel vegyesfunkciós projekt első ütemét, amelynek részeként megnyílt Budapest első TRIBE szállodája az itt található ibis&TRIBE Budapest Stadium dual-branded hotel részeként. A Liberty fejlesztése tovább folytatódik és idén a második ütem is átadásra kerül. Emellett zajlanak a Liget Center irodakomplexum fejlesztési munkálatai, amely a nyárra tervezett átadást követően az RTL Magyarországnak ad majd otthont. Az RTL számára kialakított Auditorium és Classic épületek mellé a területen felépül egy új boutique-jellegű irodaépület is, a Liget Center Vitrum, mely várja leendő bérlőit. A repülőtéren szintén épül egy új Tribe hotel az ibis Styles hotel folytatásaként, miközben a WING legújabb ipari fejlesztésében, az East Gate PRO második ütemében egy újabb 9100 négyzetméteres csarnoképület építése kezdődött el. Az elmúlt év a lakásfejlesztések terén is intenzív volt, a vállalat, LIVING márkanév alatt, az ezredik lakását is átadta. A WING lakófejlesztésekre specializálódott ernyőmárkájának fejlesztésében jelenleg három beruházás van folyamatban Budapesten, a Kassák Terrace, Park West és Le Jardin. Az üzletág alapítása óta átadott, illetve jelenleg fejlesztés alatt álló lakások száma megközelíti a 2000 darabot.

Címlapkép forrása: Getty Images