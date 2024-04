Rég nem láttunk ilyet: csökkenni kezdtek az eurózónában a lakásárak

Az egyes EU-s országok lakásárváltozásaiban most is nagy különbségeket látunk. A keleti országok valamivel nagyobb növekedést produkáltak, mint a legtöbb nyugat-európai ország. Az élen Lengyelország 13 százalékos árnövekedése áll, míg a sereghajtó Luxemburgban több mint 14 százalékkal csökkentek az árak. Az unió legnépesebb országában, Németországban is több mint 7, míg Franciaországban közel 4 százalékkal csökkentek a lakásárak.

Ahogy tegnapi cikkünkben írtuk, Magyarországon 3,3 százalékos volt az éves áremelkedés, de ha csak a használt lakásokat nézzük, mindössze 2,3 százalékkal mentek feljebb egy év alatt a lakásárak.

Címlapkép forrása: Getty Images