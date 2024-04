Ez lett a világ 10 legunalmasabb városa

Általában a világ legizgalmasabb városait szokták bemutatni a listák, melyek között például Bangkok, Párizs vagy Tokió is elférne, ezúttal viszont a The World Bucket List arra vállalkozott, hogy különböző szempontok szerint a világ tíz legunalmasabb városát gyűjtse össze.

A listára főleg az USA déli államaiból és Európából kerültek fel városok, melyeket azon turistáknak ajánlja a cikk, akik nem keresik az egyedi élményeket, helyettük inkább a hétköznapi dolgokra kíváncsiak. Egyes városok már a nevükben is ezt sugallják, mint például az Oregon állambeli Boring, jóllehet ez mégsem került fel a tízes listára.

Felkerült viszont a turisták által is kedvelt Pisa, amit a ferde torony ellenére a világ negyedik legunalmasabb városának tart a felmérés. Ennél is unalmasabbnak tartják viszont a közeli Pozsonyt, amit hangulatos történelmi óvárosa ellenére kevés látnivalóval és kevés programlehetőséggel illet, a harmadik helyet megszerezve ezzel.

Lubbock, Texas St. Petersburg, Florida Pozsony, Szlovákia Pisa, Olaszország Hatfield, Egyesült Királyság Helsinki, Finnország Birmingham, Egyesült Királyság Santiago, Chile Mesa, Arizóna Ottawa, Kanada

A felmérés módszerét ugyanakkor nem részletezi a cikk, miközben a turisták igényei is eltérnek egymástól, így összességében akár ezeket a városokat is érdemes lehet meglátogatni, legalább azért, hogy személyesen is eldönthessük, egyetértünk-e az állításokkal.

Címlapkép forrása: Getty Images