Teljesen megújul egy II. kerületi köztér

Megújul a Duna-part közelében lévő Nagy Imre tér. Az uniós közbeszerzési értesítő szerint az átalakítást követően a területnek két új központi helye lesz: az akadálymentesen megközelíthető pihenőtér valamint egy növénykazetta. Utóbbi építményre két irányból lépcső vezet majd, ezeket a feljárókat pedig az úgynevezett Tejút díszsétány köti össze. A projektet a VIANOVA 87 Zrt. és a Garden-System Kertépítő Kft. valósíthatja meg.

A Gyorskocsi utca felőli részén lévő játszóteret modernizálják, és mellé nyilvános mosdó is épül. Emellett megújul a terület közvilágítása és kamerarendszert valamint egy állandó őrhelyet is létesítenek. A kutyafuttatót 415 négyzetméterre bővítik, területére agility eszközök, alagutak, homokozók, és játszódomb is kerül, de kiépítenek a kutyáknak egy pancsolómedencét is.

A tér felújítása közel 515 millió forintba kerül.

Címlapkép forrása: Getty Images