Time Out Market nyílik Budapesten

A világ számos nagyvárosa után hamarosan Budapesten is megnyitja kapuit a Time Out Market. A nemzetközi brand célja, hogy egy nagyobb gasztropiac formájában összegyűjtse és elérhetővé tegye az adott város legizgalmasabb kulináris helyeinek kínálatát. A budapesti egység a Corvin Palace-ban 2025-ben nyit meg - közölte a projekt megvalósulásában üzleti tanácsadást nyújtó Nhood Hungary

A tervek szerint 2025-ben nyit a magyar főváros első, Time Out Market név alatt futó gasztropiaca. A hazai egység a Corvin Palace áruház első emeletén körülbelül 2500 négyzetméternyi belső területen várja majd a látogatókat, ami további 775 négyzetméternyi tetőterasszal egészül ki. Mindezt 14 konyha, 4 bár, egy rendezvényterem és mintegy 800 ülőhely fogja kiszolgálni, ahol a vendégek kulturális események, díjnyertes szakácsok és éttermek kínálatából válogathatnak.

Az első Time Out Market 2014-ben nyílt meg Lisszabonban, majd a következő években többek között New Yorkban, Miamiban, Bostonban, Chicagoban, Montrealban és Dubaiban is nyíltak egységek. A projekt hazai megvalósulását a Nhood Hungary csapata segíti.

Címlapkép forrása: Yvan Cohen/LightRocket via Getty Images