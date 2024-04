Véget ért a hagyományos irodaépítési láz

Leáldozott az öt-tízéves bérleti szerződéseknek a fővárosi irodapiacon, miután ez szembe megy a bérlők által elvárt rugalmassággal – hangzott el a Corvinus ingatlanmenedzser szakirányú továbbképzésének legutóbbi alumni rendezvényén. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az irodákat egyre inkább az ott dolgozók igényei szerint kell kialakítani, a jövő pedig a vegyes funkciójú épületeké.

Generációs eltérések, szektorspecifikus jellegzetességek, vezetői elvárások, valamint az adott munkahely cégkultúrájából fakadó karakterisztikák árnyalják leginkább, milyenek legyenek a jövő irodaterei, akár még az is, mennyire papíralapúak a folyamatok – állapították meg az esemény szakértői, akik egyetértettek abban, hogy

a hagyományos irodaházépítési láz Budapesten – és egyébként a fejlettebb világ legtöbb nagyvárosában is – véget ért.

Ennek oka, hogy az üzleti megfontolások mellett olyan urbanisztikai és fenntarthatósági elvárások jelentek meg, amelyek gyökeresen írják át a fejlesztők gondolkodását. Ahogy a home office is egy magasabb rendű ingatlankoncepció részévé vált, az igazi kérdés már nem abban keresendő, hogy milyen irodára mutatkozik majd igény, hanem hogy egyáltalán milyen városokra lesz szükség a jövőben.

A jövő a vegyes funkciójú épületeké

Önmagában az irodaház már nem elég vonzó eszközkategória.

Hancz Anita, a Wing Zrt. értékesítési igazgatója szerint a jövőben kizárólag vegyes funkciójú épületeket szabad építeni, a nagy irodaházak kora leáldozott. A piaci igények és a fejlesztői logika egyértelműen kompaktabb, hatékonyabb épületek felé mutat, amelyek karbonsemlegesen és alacsony költséggel üzemeltethetők.

Ebből elsőre az a következtetés adódna, hogy a budapesti irodapiacon – amelynek 14 év körüli az átlagéletkora, miután a 4,3 millió négyzetmétert elérő állomány közel negyede 2004 előtt épült – a rossz épületek állnak üresen. Ezzel szemben az A-kategória sínyli meg a jelenlegi helyzetet: az üres területek többsége (63,4%) ilyen épületekben található, ami az abszolút értékben nem kirívóan magas, tavaly 13,3 százalékos üresedési rátát is más megvilágításba helyezi – véli Hancz Anita. Szerinte a helyzet kialakulásában a megfelelő árverseny hiánya is közrejátszik: az üres területek 2/3-át ugyanis ugyanabban a bérleti díjsávban kínálják a bérbeadók.

Dózer vagy retrofit?

Noha abban a résztvevők egyetértettek, hogy szinte minden fővárosi irodaházra ráfér a korszerűsítés, azon felvetésből, hogy a C-kategóriás irodaházakat le kéne bontani és újakat kellene építeni helyettük, vita kerekedett.

Többen vélték úgy, hogy a régi ingatlanok lebontása helyett célszerűbb őket felújítani, mert ez sokkal környezettudatosabb megoldás.

Különösen fenntartható lehet akkor, ha a retrofit valóban átfogó, és a leggyakoribb energiahatékonysági korszerűsítésen túli elemeket is magában foglalja. Akár funkcióváltást, akár „felokosítást”, hiszen mindkettő alkalmas lehet arra, hogy a munkavállalók igényei szerint, rugalmasan lehessen kialakítani az irodatereket.

A flexibilitás amiatt vált nagyon rövid idő alatt alapelvárássá, hogy a világjárvány felerősítette az emberközpontú gondolkodást a munkahelyeken. Emiatt napról napra erősödik – akárcsak a fenntarthatóság szempontrendszere – a munkahelyi élmény jelentősége – szögezte le Agócs Balázs, az iO Partners munkakörnyezeti tanácsadással foglalkozó területének vezetője. Szerinte a dolgozók fizikai, mentális és szociális egészsége egyre előkelőbb helyett foglal el a munkaadói prioritások és feladatok között. Mindezekben pedig az irodának, mint munka-és élettérnek meghatározó a szerepe.

A kulcs a rugalmasság

Agócs Balázs a mesterséges intelligencia jelentőségére is kitért, amellyel minden korábbinál szerteágazóbban és megbízhatóbban lehet modellezni az irodahasználatot, az együttműködést, a munkafolyamatokat. Kiemelte a részvételi tervezés előnyeit is, hangsúlyozva: minél több szempontból járjuk körbe a munkakörnyezeti stratégiát, annál jövőállóbb lesz. „Már nem csak a múltból lehet tanulni, hanem a jövőből is” – tette hozzá az igazgató, aki szerint az emberek többsége szeret bejárni az irodába, igényli a kollaborációt, mi több, már nem is feltétlenül a munkavégzés helyszíneként tekintenek az irodára, hanem közösségi térként, ahol egymással találkozhatnak.

Még ezt az igényüket is megelőzi a munkavállalók rugalmas munkaidőre vonatkozó elvárása, ami miatt a munkaadók egyre kevésbé tehetik meg, hogy hosszú időre „bebetonozzák” bérelt területeiket. A pandémia eleve 25 százalékot csípett le az irodabérlemények átlagos alapterületéből (ez a Covid-19 előtt 1000 m2 volt), de ennél is fontosabbak azok a gyorsan változó keretek, amelyekhez a munkaadóknak flexibilisen kell hozzáigazítaniuk az irodahasználatot. Erre a jelenleg is jellemző, 5-10 éves bérleti szerződések nem alkalmasak, ezért a leggyorsabban ennek a struktúrának kell megváltoznia, és ehhez a résztvevők szerint a finanszírozásnak is igazodnia kell.

