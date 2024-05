Feloldja a lakásvásárlási korlátozásokat az egyik legnagyobb kínai város

Feloldja az eddigi összes lakásvásárlási korlátozást a kínai Hangcsou városa. A döntés célja, hogy ezzel is erősítsék a megtorpant lakáspiacot, és növeljék a lakások iránti keresletet.

Kína keleti nagyvárosa, Hangcsou, csütörtökön bejelentette, hogy felold minden lakásvásárlási korlátozást az ingatlanpiacának megerősítése érdekében. Május 9-től így Hangcsou kormánya nem fogja ellenőrizni a potenciális vásárlók jogosultságát.

Az ország gazdaságilag egyik legvirágzóbb városában korábban a drasztikus lakásár-emelkedés miatt vezettek be lakásvásárlási korlátozásokat annak érdekében, hogy megakadályozzák az ingatlanspekulációt. A hazai kereslet azonban 2021-ben országszerte csökkenni kezdett, miután az ingatlanfejlesztők adósságválsága és az árak folyamatos csökkenése lehűtötte a vásárlói hangulatot.

A kínai hatóságok tettek ugyan lépéseket a szektor támogatása érdekében, de ezek többségének csak rövidtávú hatása volt. Hangcsouban például 6 éve nem volt olyan alacsony (1%) a lakásárak éves emelkedése, mint idén márciusban, miközben a lakáseladások volumene egy év alatt 75 százalékot esett.

Ezzel együtt más városokban is feloldották vagy feloldani tervezik a hasonló korlátozásokat: Peking és Sencsen is enyhítő intézkedéseket jelentett be annak érdekében, hogy erősítse a lakosság újlakásvásárlási hajlandóságát, de ez csak korlátozottan érvényesül, miután mindkét városban hatalmas felesleg van mind az új, mind a használt lakásokból. Szakértők szerint az áraknak sokkal tovább kell esniük, mielőtt az ingatlanpiac megtalálja az új egyensúlyi szintet.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images