Megújult a városligeti KRESZ park és három hektár zöldfelület

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Városliget tájépítészeti megújítása, elkészült a Liget KRESZ parkjának és környezetének megújítása. A felújítás eredményeként összesen több mint 30 000 négyzetméter parkfelület újulhatott meg, elültettek 39 lombosfát, több mint 5600 cserjét és mintegy 22 000 évelőt.

A mindennapi közlekedési helyzeteket játékosan bemutató, a felújítás központjában álló, mintegy 6000 m2-es játszórészen miniatűr vonatok, repülők, helikopter és egy irányítótorony is várja a kicsiket, de felépült egy mini városrész is, ahol interaktív környezetben gyakorolhatják a biztonságos közlekedés alapjait. A beruházással az ország legnagyobb, és legkomplexebb közlekedési tematikájú családi játszóparkja jött létre.

A megújult KRESZ parkot Lázár János építési és közlekedési miniszter, Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa és Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója adta át.

A látogatók 2024. május 11-én, szombaton, a Közlekedési Kultúra Napján vehetik birtokba a Liget Budapest Projekt keretében létrejött fejlesztést.

A felújítás eredményeként új, korszerű játékelemeket telepítettek, a közlekedési infrastruktúrát modernizálták, valamint bővítették a zöldfelületeket és a pihenőhelyeket, figyelmet fordítva a biztonságos és akadálymentes hozzáférésre.

A parkrész funkciójában továbbra is a KRESZ alapvető szabályait, illetve a biztonságos közúti közlekedés mindennapos helyzeteit mutatja be, a gyerekek számára érthető, játékos formában. A KRESZ parkba telepített forgalomtechnikai eszközök 1:2-es arányú kicsinyítéssel valósultak meg. A fejlesztés fő attrakciója egy miniatűr városrész, melyben egy teljes utcakép is megelevenedik közlekedési táblákkal, jelzőlámpákkal, vasúti sorompóval, benzinkúttal. A városrész két oldalán egy-egy házacskasor kapott helyet, melyek fedett egységeit az egyszerű parkberendezési bútorokon felül a közlekedési tematikához köthető tárgyakkal rendezték be, mint vasútállomás, repülőtér és utasváró.

A központi játszórészen kívül magához a közlekedési pályához kapcsolódóan további önálló elemeket, játszóeszközöket helyeztek el a megújult parkrész különböző pontjain. Ilyen a kis játékbenzinkút, elektromosjármű-töltőállomás, és az egyik egyirányú kitérőben elhelyezett szerelőpont.

A felújítás során három hektáros területen újultak meg a burkolatok, a közlekedési lámpák és a zöldfelületek, elültettek 39 lombosfát, több mint 5600 cserjét és mintegy huszonkétezer évelőt. Emellett ivókutakat és új utcabútorokat is kialakítottak.

Címlapkép forrása: Liget Budapest / Mohai Balázs