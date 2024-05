Hatalmas területet kínálnak eladásra a sarkvidék közelében

Eladásra kínálnak egy 6000 hektáros magánterületet a Spitzbergákon, melyet 300 millió euróért lehet megvásárolni. A helyszín fontos terület éghajlati és geopolitikai szempontból is, különösen az Északi-sarkvidék felmelegedése és a tengeri jég csökkenése miatt - írja a Bloomberg

A Spitzbergák szigetvilágban, Norvégia és az Északi-sark között félúton elhelyezkedő 6000 hektáros (mintegy két budapesti kerület nagyságú) magánterület 300 millió euróért került piacra. A terület jelentős éghajlati és geopolitikai szempontból is, különösen most, amikor az Északi-sarkvidék rekordmeleg nyarai miatt egyre inkább hajózhatóvá válik az útvonal.

Per Kyllingstad ügyvéd, aki az eladókat képviseli, hangsúlyozza, hogy ez az utolsó lehetőség bárki számára, hogy magántulajdont szerezzen a sarkvidéknek ezen a stratégiailag fontos területén. A területet a Knight Frank nemzetközi ingatlanügynökség értékesíti.

A Spitzbergák gleccserekkel borított táját jegesmedvék és sarki rókák népesítik be, és fontos tudományos kutatások helyszíne is. A régióban található a világhírű "ítéletnapi" magtároló is.

A terület korábban egy gazdag oslói család tulajdonában volt, akik eredetileg azbesztbányászat céljából vásárolták meg azt, azonban a földtani kutatások nem erősítették meg, hogy kitermelhető mennyiségben lenne jelen azbeszt. Az amerikai földtani intézet szerint viszont az Északi-sarkvidék jelentős olajkészleteket rejt.

Az ingatlan eladása geopolitikai érzékenységek miatt bonyolult lehet. A vevőknek - legyenek államok, vállalatok vagy magánszemélyek - be kell tartaniuk az 1920-as Svalbardi Egyezmény feltételeit, amely tiltja a katonai célú felhasználást és elismeri Norvégia szuverenitását ezen a területen.

A földterület befektetési lehetőségként is szolgálhat olyan magánszemélyek számára, akik környezetvédelmi célokat tűznek ki maguk elé, emellett turisztikai központ építése is megfontolandó lehetőség lehet a sarkvidéki turizmus növekedése miatt.

