MNB: uniós szinten is kimagasló a magyar lakásépítési költségek emelkedése

Megjelent az MNB legfrissebb Lakáspiaci Jelentése , melyből kiderül, hogy 2023 végétől a lakáspiaci folyamatokat meghatározó makrogazdasági fundamentumok javulása volt megfigyelhető, ami élénkülést hozott a hazai piacon. 2023 negyedik negyedévében a foglalkoztatottság historikusan magas szinten alakult, és a bruttó bérek kétszámjegyű növekedése mellett az infláció visszaszorításával a reáljövedelmek is emelkedő pályára álltak. A javuló fogyasztói bizalom, a kedvezőbb hitelkondíciók és a 2024-től elérhető megújult otthonteremtési támogatások pozitívan hatnak a lakáspiaci aktivitásra, mely lendületet adott 2024 első hónapjaiban is. Ennek ellenére a lakásépítések terén még nem látható a javulás, az idén a tavalyinál is kevesebb lakás készülhet el, és az építési költségek EU-s összehasonlításban továbbra is jelentősen emelkednek.

A makrogazdasági fundamentumok a lakáspiac szempontjából jól alakultak, a dezinflációs folyamatok kedvezően mentek végbe, javult a lakossági bizalom, ami pozitívan hatott a lakáspiacra is - mondta el az esemény sajtótájékoztatóján Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank jegybanki eszköztárért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgatója.

Kiemelte, hogy a tranzakciószámok emelkedni kezdtek és a lakásárak növekedési üteme is erősödött. Emellett jelentős emelkedéssel visszatért a lakáshitelezés is, de ez az alacsony bázisnak is köszönhető. A lakáspiacot összességében az aktivizálódás jellemzi.

Növekvő tranzakciószám, mérséklődő alku

Az eseményen Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság igazgatója ismertette a számokat, aki elmondta, hogy a 2023-ban megvalósult – különösen az év első felére jellemző – rendkívül alacsony lakáspiaci tranzakciószám 21 százalékkal maradt el a 2022. évhez képest.

2023-ban az MNB 124 ezer tranzakciószámot mért országosan.

A lakáspiaci forgalom 2023. év végétől már élénkült, 2024 első negyedévében pedig országosan 30 százalékkal bővült az adásvételszám az előző év azonos időszakához képest, és a kereslet élénkülésével párhuzamosan vidéken 4,8 százalékra, míg Budapesten 3,0 százalékra csökkent a tipikus alku mértéke 2024 első negyedévének végére. A bérleti díjak 12,6 százalékkal, a lakásárakat meghaladó mértékben emelkedtek, így az éves bérbeadási hozam is nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Lakásárak változása

2023 végére az éves nominális lakásár-dinamika országosan 5,8 százalékra gyorsult, de reálértelemben még 1,8 százalékos csökkenés volt megfigyelhető.

Az első negyedévben a nominális áremelkedés üteme tovább gyorsulhatott 7,2 százalékra. Budapesten 3,4 százalékkal, a vidéki városokban 5,7 százalékkal, míg a községekben 7,5 százalékkal emelkedtek a nominális lakásárak ugyanezen időszak alatt. A jövedelmek a lakásáraknál gyorsabban emelkedtek 2023-ban, ezzel a lakásár/jövedelem mutató a fővárosban 4,1 százalékkal, országosan 2,5 százalékkal mérséklődött 2022 negyedik negyedévéhez képest.

Még mindig túlértékeltek a lakások?

A lakásárak makrogazdasági fundamentumokhoz viszonyított túlértékeltsége a 2022-ben megfigyelhető csúcshoz képest jelentősen alacsonyabb szinten, országos átlagban 12 százalék körül stagnált az elmúlt egy évben, míg Budapesten közel egyensúlyi környezet látható - világított rá a szakértő. Az enyhülést a stabil munkaerőpiac és a növekvő reálbére okozták, ha ez a tendencia velünk marad, akkor további érdemi árcsökkenés nem várható - tette hozzá.

Erősödő hitelezés

A lakáspiaci forgalom növekedését a lakáshitelezés élénkülése is kísérte, a 2024 első két hónapjában megkötött lakáshitel-szerződések volumene az egy évvel korábbi szint több mint duplájára emelkedett. A dezinflációs folyamatokkal javuló gazdasági kilátások, csökkenő hitelkamatok és a megújult otthonteremtési támogatások is érdemi szerepet játszottak a hitelkereslet élénkülésében. Utóbbi az átlagos hitelösszegek megugrásához is hozzájárult, ugyanis az első negyedévben megkötött CSOK Plusz hitelek átlagos szerződéses összege 25,4 millió forint volt, ami érdemben magasabb, mint a CSOK Plusz kiszűrésével a használt lakásra felvett hitelek 15 millió forintos átlagos hitelösszege 2024 februárjában.

Előretekintve a bankok változatlan hitelfeltételek mellett a lakáshitel-kereslet további élénkülésével számolnak.

Volumen alapon a 2024 februárjában megkötött lakáshitel-szerződések 83 százalékát a 7,3 százalékos THM-plafon alatt szerződték a bankok. A CSOK Plusz bevezetése a nagy értékű, így többek között a fővárosi használt lakások esetében javítja érdemben a lakásvásárlás elérhetőségét. Új gyermeket nem vállaló kétgyermekes családok számára azonban lényegesen romlott az elérhetőség.

Nőtt a külföldi vásárlók aránya

A hazai lakásvásárlók számának visszaesése miatt a külföldiek aránya emelkedett tavaly, de ebben most kisebb korrekció mérhető.

Mintegy 6 százalék az országos lakásvásárlásokból a külföldi részesedés, de például Budapest belső kerületeiben ez 20 százalék körül alakul,

és a Balaton körül Somogy és Zala megyében is átlag felettiek a számok - mondta el Nagy Tamás.

Továbbra is nagyon erős az építőipari drágulás

A hazai építőipari vállalatok számára a legnagyobb korlátot a termelésben továbbra is az elégtelen kereslet jelenti, ugyanakkor 2023-ban az építőiparban foglalkoztatottak száma változatlanul történelmi csúcson volt, de ennek fenntartása érdemi kihívást jelent a szektor számára.

A lakásépítési költségek lassuló ütemben, de EU-s összehasonlításban kimagasló mértékben emelkedtek.

Lassult a lakásállomány megújulása

A 2023-ban használatbavételi engedélyt kapott új építésű lakóingatlanok 18,6 ezres száma 9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől, és a 2022. év végi lakásállomány 0,41 százalékának felelt meg. Ezzel a hazai megújulási ráta érdemben elmarad a régiós országok 1,05 százalékos átlagától. A kiadott építési engedélyek száma 39 százalékkal csökkent éves összevetésben. Az átadott, valamint az építési engedélyt szerzett lakások számának csökkenése 2024 első negyedévében is tovább folytatódott. A kedvezményes 5 százalékos lakásáfa alkalmazásához kapcsolódó határidőket újabb két évvel meghosszabbították, ami rövid távon ösztönözheti a kínálat bővülését.

Idén viszont még kevesebb,15-16 ezer új lakást adhatnak csak át.

Budapesti újlakáspiac

2024 első negyedévében a Budapesten fejlesztés alatt álló társasházi projektek lakásszáma enyhén csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A fővárosi újlakáspiac forgalma 2024 első negyedévében fokozott aktivitást mutatott,

Budapesten 1307 új társasházi lakás kelt el, ami az előző év azonos negyedévi mélyponton lévő eladásokat 84 százalékkal meghaladta.

Az élénkülő kereslethez alkalmazkodva kimagasló számú új lakás került a piacra a negyedév során, így a Budapesten még megvásárolható lakások száma enyhén emelkedett éves összevetésben, vidéken pedig a visszafogottabb értékesítések a szabad kínálat 7 százalékos bővülését eredményezték. Budapesten a szabad lakások 23 százalékát árazták át, ezen belül 78 százalékuknál árat emeltek a fejlesztő cégek. A fővárosi új lakások átlagos négyzetméterára 1,47 millió forintra emelkedett 2024 első negyedévének végére, ami 2,8 százalékos éves fajlagos áremelkedést jelent - tette hozzá a szakértő.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ