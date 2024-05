Jelentős tőkebefektetést kapott a digitális mobilitásban érdekelt Parkl

Négymillió eurós tőkebefektetéssel segíti a Lead Ventures a Parkl Digital Technologies digitális mobilitási szolgáltatásainak felskálázását. A vállalatok fenntarthatósági céljainak elérése, valamint a megváltozott munkavégzési szokások mind növelik a keresletet az okos mobilitási megoldások iránt az ingatlanszektorban.

A Parkl Digital Technologies jelentős befektetést kapott a kockázatitőkealap-kezelő Lead Ventures-től. A tőkebefektetés célja a Parkl növekedési stratégiájának finanszírozása, amivel a magyar tech scale-up az irodapiac meghatározó digitális szolgáltatójává válhat külföldön is.

A jelenleg több mint 40 irodaházban összesen 10 ezernél is több parkolóhelyet, valamint emellett országszerte mintegy 700 töltőpontot üzemeltető Parkl célul tűzte ki, hogy a hazai piac mellett az egész Közép- és Kelet Európai régióban a vállalati mobilitás szakértője legyen. A Parkl átfogó üzleti szolgáltatása elsődlegesen irodaház-üzemeltetők és bérlőik számára nyújt digitális parkolási szolgáltatást és elektromosautótöltő-infrastruktúra menedzsmentet a kiépítéstől egészen az üzemeltetésig.

Az okos rendszer bevezetése támogatja a hatékony ingatlanüzemeltetést és növeli a bérlői elégedettséget, hozzájárulva a vállalatok ESG céljainak eléréséhez is. Üzleti megoldásai mellett a Parkl mobil applikációjában zárt téri és utcai parkolást, valamint elektromobilitási szolgáltatást is kínál a városi autósoknak.

Az irodapiacon általános kihívást jelent napjainkban a kihasználtság optimalizálása, ami egyben a fenntarthatóság egyik legfőbb záloga is. Ez azonban nemcsak a munkaállomások szintjén érezteti a hatását, hanem nagyban befolyásolja az irodaházi parkolók üzemeltetését is. A parkolóhelyek kihasználtságának javítása hozzájárul a bérlői és végső soron a munkavállalói elégedettséghez is, ennek elérése azonban okos megoldásokat igényel.

Jelentős nyomást jelent továbbá az ingatlanüzemeltetők számára az ESG célok elérésének egyik leghatékonyabb eszköze, a céges flották növekvő ütemű elektrifikációja. Az újautó-vásárlások mintegy 70%-át jellemzően vállalatok teszik ki, amelyekből közel minden hatodik elektromos autó. A vállalatok egyre gyorsabb ütemben zajló flottaelektrifikációja új kihívások elé helyezi az ingatlanüzemeltetőket, akiknek megbízható megoldást kell kínálniuk a növekvő hálózati és e-mobilitási igényekre. A Parkl év eleji partnerfelmérése alapján az irodaházüzemeltetők több mint fele tervez idén is bővíteni a töltőpontjai számán, miközben az elektrifikációba már belekezdett vállalatok háromnegyede készül elektromosautó-flottája bővítésére 2024-ben.

A Parkl meggyőződése, hogy idővel minden parkolóhely egyben töltőhely is lesz, amit a vállalati elektrifikációs trendek is igazolni látszanak. Ennek megfelelően a töltést a parkolással együtt kell kezelni, egy rendszerben, kellő figyelmet fordítva a végfelhasználói igényekre. Az irodaházi mobilitásra szolgáltatásként kell tekinteni, ami sikeresen növeli az ingatlan értékajánlatát és a bérlői elégedettséget.

Címlapkép forrása: Parkl