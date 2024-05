Mi maradt még a hagyományos ingatlanpiacból? - Letarolt mindent az ESG

Az ESG-szempontoknak való megfelelések a szabályozásokon, az új előírásokon keresztül a teljes ingatlanpiacot nyomás alá helyezik. A bankok, befektetők finanszírozási stratégiájától kezdve az irodaház tulajdonos-bérlő kapcsolaton át, egészen a kivitelezők megválasztásáig egy új dimenziót kell mérlegelni a döntések során. Az új magyarországi ESG-törvény minden évben egyre szélesedő vállalati kör számára írja elő a fenntarthatósági jelentéstételt, valamint az ESG-beszámoló meglétét, ami elsőként közvetetten, majd egyre több ingatlanpiaci kapcsolódású vállalatot közvetlenül is érinteni fog. Nézzünk ezeket a területeket.

Az új magyarországi ESG-törvény egyes részletei még csak most fognak tisztázódni, az első körben érintett vállalat azonban már teljes erőbedobással készülnek a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségükre:

Az ESG-megfelelés, valamint az ezzel kapcsolatos működési, stratégiai döntések, a gazdaság egészét behálózzák, nincs ez másként az ingatlanpiacon sem.



Lássuk, milyen komplex az ingatlanpiac és az ESG kapcsolata

Az ingatlanfejlesztők, a finanszírozók, a portfólió- és eszközkezelők, a tulajdonosok, befektetők, az üzemeltetők folyamatosan egymásra vannak utalva az ESG-előírások kezelésében, legjobb megvalósításában. Az új magyarországi ESG-törvény minden évben egyre szélesedő vállalati kör számára írja elő a fenntarthatósági jelentéstételt, valamint az ESG-beszámoló meglétét, ami elsőként közvetetten, majd egyre több ingatlanpiaci kapcsolódású vállalatot közvetlenül is érinteni fog. Lássuk, mely ingatlanpiachoz is szorosan kapcsolódó területeken jelent meg az ESG!

Finanszírozás

Első körben tapasztalhatták meg a pénzügyi intézmények, hogy az EU Taxonómia alapján milyen a teljes ügyfélkörüket, kihelyezett hiteleiket bizonyos zöld szempontok szerint átvilágítani. Milyen az, amikor a megszokott finanszírozási döntési folyamatok egy új mutatóval bővülnek, milyen az, amikor minél "zöldebb" termékeket kell keresni a hitelezésnél, és hogyan lehet áthidalni a nem létező adatok begyűjtésének problémáját.

Fejlesztés

A finanszírozási szempontok bővülésével a fejlesztőknek, tulajdonosoknak is meg kellett tanulni, hogy a LEED, BREEAM, vagy WELL tanúsítványokat már nemcsak a bérlőknek tudják mutogatni, hanem egy jó jelző lehet a finanszírozás megteremtéséhez is. Az energiahatékonyságra való törekvést ugyan nem a fenntarthatósági célok kényszerítették ki a legtöbb helyen - sokkal inkább az energiaválság és az üzemeltetési költségek elszállása miatt kellett reagálni - de végső soron a fejlesztők számára elsődleges szemponttá vált, hogy ha fejlesztenek egy ingatlant, akkor az a lehető legkorszerűbb technológiával, legmagasabb energiahatékonysági mutatókkal rendelkezzen.

Ingatlantulajdonlás - bérlés

A korszerű, modern és energiahatékony házakkal lehet megnyerni a bérlőket, nemcsak azért mert az energiaválság után minden vállalat (bérlő) megismerte az üzemeltetési költség kifejezést, és a tárgyalások során nagyon is foglalkozott vele, de azért is, mert az idő előrehaladtával egyre több vállalatnak kell jelentenie, hogy a saját szén-dioxid-kibocsátása - ami az iroda, vagy logisztikai ingatlan használatával is generálódik - milyen szinten áll. Nem utolsó sorban a munkavállalók jobb munkahelyi hangulata, körülményei is hozhatnak nem kevés pozitívumot egy vállalat számára (hatékonyság, termelékenység, fiatal munkavállalók könnyebb elérése).

Üzemeltetés

Minden lejelenthető adat, ami az energiahasználathoz kapcsolódik, lényegében az üzemeltetésen múlik. Az ESG-megfelelés, valamint ezzel párhuzamosan az energiaválság nemcsak az üzemeltetés aranykorát hozta el, de sok tulajdonost és bérlőt késztetett arra, hogy új technológiákat, technikákat használjon a házakban, és mélyebben megismerje a digitális megoldásokat, az adatelemzés fontosságát.

Befektetés, ingatlanérték és -értékállóság

Az ESG-előírások egy viszonylag éles választóvonalat teremtettek az ingatlaneszközök között: vannak a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, leegyszerűsítve "ESG-kompatibilis" és a "nem ESG-kompatibilis" ingatlanok. Persze az egyik, vagy a másik csoportba kerüléshez számos szempont dolgozik egymás ellen és mellett, ugyanakkor befektetőként mégiscsak van egy pont, amikor meg kell hozni azt a döntést, hogy belefér-e vagy sem az adott eszköz egy zöldingatlan-portfólióba. Értékálló lesz-e hosszú távon az épület, könnyen talál-e bérlőt, nem szaladhat-e meg a fenntartási költsége vagy éppen a hitelköltsége? Mindezekből pedig adódik az újabb kérdés, a magas minőségben épülő ingatlanok magasabb beruházási költségével vajon elérhetők-e ugyanazok a hozamszintek mint a korábbi, hagyományos ingatlanpiacon, ahol szó sem volt ESG-ről, sokkal inkább a lokáció volt a legdominánsabb értékállósági szempont?





