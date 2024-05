Ilyen szálloda lesz a jelenleg is felújítás alatt álló korábbi Sofitelből

Kiderült, hogy milyen szállodai brand lesz a jelenleg még felújítás alatt álló, egykori Sofitel hotelből: Magyarországra érkezik az Ennismore életmód- és szabadidős vendéglátóipari vállalat, amelynek az első magyarországi szállodája a "SO/ Budapest" lesz.

A SO/ Budapest az épület külső és belső felújítását követően 2026-ban nyitja meg kapuit a vendégek előtt.

350 szobával, köztük 56 klasszikus és két elnöki lakosztállyal fog rendelkezni.

A vállalat közleménye alapján a szobák dizájnjának középpontjában az „öltözködés” művészete áll majd. A SO/ Budapest szállodában négy helyszínen lesz étel- és italkínálat: a földszinten egy teraszos étterem és a Carte Blanched kávézó, az Ennismore házon belüli F&B koncepcióstúdió, az első emeleten a lobby kávézó, a tetőtéren pedig egy étterem és egy klub. Ezen kívül a szálloda több mint 740 négyzetméternyi tárgyaló- és rendezvényteremmel, valamint 855 négyzetméternyi fitnesz- és wellness-részleggel és úszómedencével is rendelkezik majd.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 03. 10. Eladja a Sofitelt az Indotek Csoport

A Duna pesti oldalán, a történelmi belvárosban található SO/ Budapest a korábbi Sofitel Budapest Chain Bridge hotelt a lifestyle szegmensbe pozícionálja.

SO Budapest éjszakai látványterv, forrás: Ennismore

„Izgalommal várjuk, hogy a SO/ avantgárd dizájnját és kreatív megközelítését bemutassuk Magyarországon” – mondta Chadi Farhat, az Ennismore SO/ márkáért felelős igazgatója.

A SO/ márka 2011-ben jelent meg a globális szállodapiacon, a hoteleik megtalálhatók többek között Berlinben, Bangkokban, Párizsban, Dubajban, illetve legújabb helyszínként a Maldív-szigeteken. A tervek szerint a márka folytatja az intenzív terjeszkedést, így többek között, a szaúd-arábiai Dzsiddában nyitnak hotelt 2025-ben.

Portfolio Property X 2024 Találkozzunk május 29-30-án a Portfolio Property X élmánykonferenciáján! Szakmai program, élmányek, sportprogramok és egyéb részletek a linken.

Az Ennismore további szállodákat is nyit Magyarországon a következő években: a 25hourst, a JO&JOE-t és a Mama Sheltert fogják megnyitni 2024-ben, szintén a fővárosban. A vállalat világszerte több mint 15 szállodát, 50 éttermet és bárt nyit ebben az évben, többek között az alábbiakat: The Hoxton Vienna, Ausztria; Hyde London City, Egyesült Királyság; 25hours The Odd Bird, Jakarta, Indonézia; SLS Barcelona, Spanyolország; Mama Shelter Nice, Franciaország; Rixos Tersane Isztanbul, Törökország és Rixos Obhur Jeddah, Szaúd-Arábia.

Az Ennismore olyan márkák globális közössége, amelyet vállalkozók és az alapítók hoztak létre. A 2011-ben Sharan Pasricha által alapított Ennismore és az Accor 2021-ben közös vállalkozást, és ezzel új, önálló egységet hozott létre: az Accor többségi tulajdonában álló, életstílussal foglalkozó vendéglátóipari vállalatot. Az Ennismore 17 márkából áll, több mint 145 működő szállodát és üdülőhelyet, több mint 100 előkészítés alatt álló szállodát, 77 rendezvényhelyszínt, valamint mintegy 400 éttermet és éjszakai szórakozóhelyet működtet több, mint 35 országban 30 ezer munkavállalóval.

Címlapkép forrása: Ennismore