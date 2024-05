Kötelező kizöldülés? Lépéskényszerből lépéselőnybe kerülhet az építőipar

Portfolio 2024. május 17. 16:11

Javában zajlik a fenntarthatóság-fordulat az építőiparban, a folyamatot pedig több, a közelmúltban hatályba lépett jogszabály, köztük az ESG-törvény is felgyorsítja. Az új előírások az építőipari gyártók és a tervezők számára egyrészt kihívást, másrészt komoly üzleti potenciált jelentenek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fenntartható építőanyagok iránti kereslet itthon is növekszik - áll a Wavin közleményében. A „kizöldülés” a megrendelőknek is komoly megtakarítást jelenthet, hiszen körültekintő tervezéssel és termékválasztással az épület energia- és karbonkibocsátása legalább a felére csökkenhet.