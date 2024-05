700 férőhelyes kollégium épül egy dél-magyarországi megyeszékhelyen

Az új épület pince, földszint és további hat szintből áll majd, a 300 szobás kollégiumban 290 szoba kétszemélyes, 10 pedig háromszemélyes lesz, emellett 43 vendégszobát is kialakítanak, ahol további 96 főnek tudnak majd szállást biztosítani.

Az U alakú komplexumban közösségi terek, konyha, étkező, tanulószobák is helyet kapnak, a pinceszinten pedig egy kétszintes, közel 4000 négyzetméteres többfunkciós tornatermet alakítanak ki. A kollégium mellett parkolókat és kerékpártárolót is létesítenek. A 706 fő elszállásolására alkalmas épület több mint 20 ezer négyzetméteres lesz.

A szegedi Science Park a ELI ALPS lézeres kutatóközpont körül épül meg. A 85 hektáros területből 20 hektáron az egyetem oktatási, kutatási céllal valósít meg beruházásokat. Az innovációs és tudományos park első létesítményét, a Szegedi Tudományegyetem Inkubátorházát 2022-ban adták át. Ezzel egyidőben bejelentették a látogató- és konferenciaközpont, valamint campusépület megvalósítását is. Ennek része a most megvalósuló Öthalmi Campus Kollégium is. A kollégium terveit a 4D Építész Stúdió Kft. készítette el, a helyszínen azonban jelenleg egy régi iskolaépület áll, amit a kivitelezőnek el kell majd bontania.

