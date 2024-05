Felrobbant a kínálat - Ennyiért bérelhetnek lakást a leendő egyetemisták

Portfolio 2024. május 22. 14:06

Jelenleg is tart az érettségi szezon, a diákok az írásbelik után a szóbeli vizsgákra, egy részük pedig a továbbtanulásra készül. Bár a kiadó lakások piaca várhatóan a felsőoktatási ponthatárok júliusi kihirdetése után kapcsol teljes fordulatszámra, ami általában drágulással is jár, az ingatlan.com elemzése már most bemutatta, hogy alakul a kisebb és a nagyobb alapterületű lakások bérleti díja. Az biztos, hogy a kínálat látványosan bővül.