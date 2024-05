Eladó a Reszkessetek betörők családjának jól ismert háza

Ismét eladósorba került a Reszkessetek betörők McCallister családjának otthona. A filmben szereplő házat ezúttal 5,25 millió dollárért (1,85 milliárd forint) kínálják, és az utóbbi időben teljeskörű felújításon esett át. Az alábbiakban az értékesítéssel megbízott ügynök videóban vezet körbe minket a rajongók által kedvelt ingatlanon.

Utoljára tavaly év végén foglalkoztunk a filmben szereplő ingatlannal, amikor arra készítettünk becslést, hogy mekkora jövedelemmel kellett rendelkeznie a filmbeli családnak ahhoz, hogy egy ilyen méretű és elhelyezkedésű házat birtokolhasson.

A ház egyébként utoljára 2012-ben cserélt gazdát, akkor 1,6 millió dollár volt az ár, ami jól mutatja, hogy 12 év alatt az USA-ban is bő 200 százalékos lakásár-emelkedés ment végbe. A film óta az öt hálószóbás ház teljeskörű felújításon esett át, kialakítottak benne például egy beltéri kosárpályát és egy mozitermet is. Hogy pontosan mi változott a film óta, azt az ingatlan értékesítője az alábbi videóban mutatja be:

Az ingatlan egyébként Chicago egyik előkelő városrészében, a tóparttól mindössze pár száz méterre található:

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ