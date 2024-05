Kihirdették az Önkormányzatok a Lakhatásért pályázat díjazott településeit

Kihirdette az Önkormányzatok a Lakhatásért pályázat három díjazottját a Habitat for Humanity Magyarország május 27-én. A felhívásra Budapestről és 15 vármegyéből érkeztek be pályázatok, melyek bizonyították: egy felelős, elkötelezett önkormányzat sokat tehet a lakhatási nehézségek enyhítéséért.

A Habitat for Humanity Magyarország 2024 februárjában meghirdetett országos pályázata azoknak az önkormányzatoknak szólt, amelyek a lakhatás területén hiánypótló intézkedéseket valósítottak meg. A 39 pályázó Budapestről és 15 vármegyéből érkezett.

A három településméret szerinti kategóriában egy-egy települési önkormányzatot díjaztak, amelyek különböző mintaprogramok megvalósítására kapnak pénzügyi és szakmai támogatást a civil szervezettől. A pályázati adatlapon az önkormányzatok ismertették, hogy az elmúlt évekből mire a legbüszkébbek, milyen kihívásokkal szembesültek és mik a terveik a következő ciklusban a lakhatás területén. A Habitat munkatársai és egy háromfős szakmai zsűri pontozta ezeket szociális, intézményi, esélyegyenlőségi, valamint környezet- és klímavédelmi szempontból. A díjakat egy online esemény keretében adta át a szervezet.

A díjazottak

Józsefváros: antikorrupciós programból lakhatási alap

A 20 ezer főnél nagyobb települések kategória díjazottja a VIII. kerületi önkormányzat lett. A kerület lényeges szervezeti és intézményi újításokat vezetett be, kifejezetten a legsérülékenyebb csoportok (pl. jelentős hátralékot felhalmozók, egyedülálló szülők, közterületen élő hajléktalan és mozgáskorlátozott emberek) érdekében. “A ciklus végéig 201 önkormányzati bérlakásban végeztünk életmentő vagy korszerűsítő felújításokat, amelyre négymilliárd forintot spóroltunk meg az antikorrupciós programunkkal“ – fejtette ki Pikó András polgármester. Ezen felül a kerületben jelentős lakhatási támogatást is biztosítanak; jelenleg 300 háztartás részesül átlagosan 25 ezer forintos támogatásban. A pályázat keretében az önkormányzat egy kétmillió forintos alapot fordíthat lakásfenntartási és adósságkezelési támogatásra.

Keszthely: kilakoltatás helyett adósságkezelés

A kisvárosok kategóriában Keszthely városát díjazták, ahol szintén tudatosan fejlesztik a bérlakásállományt nagyszabású felújításokkal és új építésekkel is. “Majdnem 300 önkormányzati lakásunk van, öt évvel ezelőtt azzal szembesültünk, hogy ezek közül mintegy 80 lakhatatlan állapotban van, kellett valamit kezdeni ezzel. Önkormányzati és pályázati forrásokat mozgósítottunk, próbáltuk megfizethetővé tenni a lakhatást és elkerülni a kilakoltatást” – magyarázta Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere. Ezért lakhatási támogatást és hátralékrendezéshez részletfizetési lehetőséget is biztosítanak. “2020-ra összeállítottunk egy ingatlangazdálkodási koncepciót, felmértük az állományt és meghatároztuk a távlati célokat. Sokszor kell improvizálnunk, ha váratlanul történik valami egy családnál, de kellenek a hosszú távú koncepciók, hogy tudjuk milyen úton haladunk és az megfelelő legyen mindenkinek” – egészítette ki az alpolgármester. A Habitat a pályázat keretében Keszthelyen nyolc szociális bérlakás nyílászáróit fogja kicserélni, összesen négymillió forint értékben.

Jánoshida: a 2500 fős település tudatos bérlakás-fejlesztéssel

A községek kategóriában Jánoshida önkormányzata kapta a legmagasabb pontszámot. “Országos viszonylatban is, de ebben a településméret-kategóriában különösen kiemelendő, hogy az önkormányzat tudatosan növeli a szociális bérlakásállományt a helyben eladóvá vált házak megvásárlásával, és szociális bérlakásként történő kiadásával” – emelte ki Kőszeghy Lea zsűritag, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa. A településen ezen felül számos, lakhatással és településfejlesztéssel kapcsolatos gyakorlatról számolt be a jánoshidai pályamű a tűzifa-, rezsi- és építőanyag-támogatástól kezdve az idősgondozás innovatív, stratégiai fejlesztésén keresztül a megújuló energiás beruházásokig. “Az utóbbi 8-10 évben drasztikusan sok feladat hárult az önkormányzatra a lakhatás terén. Már lakott ingatlanok is végrehajtás alá kerülnek; ezer helyi ingatlanból több mint százról kellett adatot szolgáltatni” – említette Eszes Béla, Jánoshida polgármestere. Munkájukat hét és félmillió forint pályázati forrással ismerték el, amelyet a helyi szociális tűzifaprogram fejlesztésére fordíthatnak.

Közös pontok

Míg egy vidéki kistelepülés nagyon eltérő helyzetben, különböző problémákkal küzd, mint egy nagyváros, számos párhuzam és hasonlóság van a díjazott települések között, például a lakóingatlanok siralmas állapota. “Nagyra értékeltük, hogy mindhárom önkormányzatnál jellemző a lakosok bevonása, és az, hogy megadják a lehetőséget, hogy állampolgárként együtt gondolkozhassanak a helyi döntéshozókkal” – hívta fel a figyelmet Rácz Béla zsűritag, a Polgár Alapítvány munkatársa, az 1Magyarország Kezdeményezés társalapítója.

A zsűri meglepően könnyűnek ítélte a szociális és környezeti-fenntarthatósági szempontok összeegyeztetését a bírálat során, amit Dr. Ürge-Vorsatz Diána, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének Alelnöke így indokolt: “a méltó lakhatás egyike az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak, és nem lehet egymástól elválasztani a társadalmi és környezetvédelmi szempontokat. Bár ilyen nehéz lakhatási viszonyok között néha lehetetlennek tűnik a környezeti fenntarthatóságra is figyelni, sokszor a kettő együtt jár: új építés helyett üresen álló ingatlanok felújítása, szigetelése, napenergia telepítése, ezek mind a havi rezsiköltségek csökkentését és a fenntarthatóságot szolgálják.” A díjazottak tudtak azonosulni azzal a dilemmával is, hogy kevesebb háztartásnak, de hosszú távú segítséget nyújtsanak, vagy inkább minél többeknél azonnali “tűzoltásra” használják a szűkös forrásokat. “Kiveszett az elmúlt évtizedekben az a képességünk, hogy fel tudjunk háborodni azon, hogy emberek milyen körülmények között élnek” – mondta Pikó András. A három díjazotton kívül számos kiemelkedő pályázat érkezett, amelyekből a szervezet kiadványt tervez megjelentetni.

