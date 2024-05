Optimistábbak a vendéglátóhelyek és üzlethelyiségek tulajdonosai

Az elmúlt évek megpróbáltatásai után az idei évben a javuló gazdasági helyzet és a turizmus fellendülése a vendéglátásból és kereskedelemből élők számára is nyugodtabb időszakot hozhat. Az üzlethelyiségek és vendéglátóhelyek tulajdonosai körében az idei év során egyre emelkedő arányban vannak azok, akik eladás helyett a bérbeadásban kérik ingatlanközvetítő segítségét - közölte a Duna House.

Nehéz időszak végére kerülhet pont 2024-ben nemcsak a hazai lakóingatlanpiacon, de a vendéglátóhelyek és az üzlethelyiségek piacán is. Míg az elmúlt években a pandémia, majd a megugró energiaárak, ezt követően pedig a magas infláció okozta forgalom-visszaesés és a munkaerőhiány állította kihívások elé a szegmenst, idén a javuló gazdasági helyzet és a turizmus folyamatos erősödése hozhat fellendülést a területen.„Míg 2022-ben a szakértő kollégák segítségét kérő vendéglátóhely-tulajdonosok 85%-ban adtak megbízást ingatlanuk értékesítésére, 15%-uk szeretett volna eladás helyett bérlőt találni, addig a 2023-as évben 3 százalékponttal, 88%-ra emelkedett az értékesítés mellett döntő megbízók aránya.” – mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. „Bár a legfrissebb statisztika szerint még mindig többségében vételre kínálják a birtokukban lévő, vendéglátásra alkalmas ingatlanokat a tulajdonosok, az idén kötött megbízások adatai alapján már 5 százalékponttal magasabb arányban, az ügyfelek 17%-a voksol inkább a megtartás és bérbeadás mellett.” – tette hozzá a szakértő.Az üzlethelyiségek tulajdonosai is zömmel eladási szándékkal fordulnak az ingatlanszakértőkhöz, de körükben is fokozódott a tulajdonjogukat megtartók aránya. 2022-ben a megbízók 59%-a szeretett volna megválni üzlethelyiségétől, tavaly 62%-uk választotta az értékesítést, idén azonban újra változott az eloszlás,

4 százalékponttal emelkedett azok aránya, akik az eladás helyett a tulajdonukban lévő ingatlanok bérbeadását választják.

Ahogy a lakóingatlanok kiválasztása során, úgy a vendéglátóhelyek, üzlethelyiségek vásárlása, bérlése tekintetében is kiemelt szerepe van a lokációnak. Az ingatlan aktuális állapota és a benne rejlő lehetőségek mellett fontosak még az energetikai paraméterekkel kapcsolatban kapott pontos információk is, amelyek a várható fenntartási költségek kiszámításában nyújtanak iránymutatást a leendő bérlő, illetve vásárló számára.

