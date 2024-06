Ezek a magyar városok lehetnek az ingatlanpiac nyertesei a következő években

Az irodapiac mellett az utóbbi időben az ipar-logisztikai piacon is emelkedik a kihasználatlansági ráta, miközben az óvatosság a befektetői piacon is látszik. Ahogy az a Portfolio Property X 2024 konferencián is többször elhangzott, a 40-50 millió euró feletti befektetések teljesen eltűntek a magyar piacról, de az olcsóbb kategóriában azért van érdeklődés. Hogy mik most a legnépszerűbb termékek, és mely városok lehetnek az előttünk álló év legnépszerűbb befektetési helyszínei, arról egy kereskedelmi- és lakóingatlanokkal is foglalkozó cég szakértőjét kérdeztük meg.