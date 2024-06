Megduplázódott az eladó lakások kínálata

További élénkülés várható a lakáspiacon, a továbbköltözés előtt álló ingatlantulajdonosok egyre több lakóingatlannal jelennek meg a kínálatban - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely a kereslet és a kínálat májusi alakulását ismerteti.

A kínálati oldalon jelentős változások láthatók: a keresőportálon elérhető több mint 220 ezer ingatlanhirdetésből közel 150 ezret tesznek ki az eladó lakóingatlanok. Május végén közel 40 százalékkal több ház és lakás volt eladósorban, mint 2022 májusában, igaz éves szinten csak 2 százalékos a bővülés. A lakóingatlan-tulajdonosok hirdetései viszont kétéves összevetésben megduplázódtak. Országszerte közel 40 ezer ingatlantulajdonos által meghirdetett eladó lakás és ház szerepel a kínálatban, ami 2023 májusához képest is 20 százalékos bővülést mutat. Az ingatlanközvetítőkhöz köthető kínálat két év alatt 24 százalékkal nőtt, tavalyhoz képest pedig stagnált.

A lakástulajdonosok mozgása élénkülést vetít előre a piacon, ugyanis a kínálat bővülése először a továbbköltözés előtt álló tulajdonosok körében szokott jelentkezni, aminek egy része később az ingatlanközvetítők kínálatában is megjelenik - kommentálta a friss számokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A keresletet nézve az látszik, hogy az év elején látott lendület visszafogottabbá vált. 2024 első két hónapjában 20-30 százalékkal nagyobb volt az érdeklődés az eladó lakóingatlanok iránt éves összevetésben, ám májusban már csak 7 százalékos volt a többlet. Összességében azért 2024 első öt hónapjában még így is 18 százalékkal nagyobb a kereslet, mint a múlt év azonos időszakában - emelte ki a szakértő.

Csongrád-Csanád vármegyében erősödött leginkább a kereslet, 45 százalékkal éves szinten, ami elsősorban a szegedi autógyár-beruházással magyarázható.

Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Komárom-Esztergom vármegyében egyaránt 30 százalékkal nőtt a kereslet az eladó lakóingatlanok iránt.

Balogh László elmondta azt is, hogy májusban a piac nem tudta megismételni az áprilisi kiugró keresletnövekedést, ami részben szezonális tényezőkkel magyarázható. A március 15-i ünnep mellett idén a húsvét is márciusra esett, sokan ezért áprilisra halasztották a lakásvásárlást. A kereslet mérsékelt növekedésének köszönhető az is, hogy a kínálat folyamatosan bővülni tud, mivel a vevők nem szívják fel a piacról az eladó lakóingatlanokat.

Összességében még mindig igaz, hogy aki piacra lép, az kedvező feltételekkel vásárolhat magának lakást. Nagy a kínálat, az árak pedig még nem kerültek meredek emelkedőre - fogalmazott a szakértő. Az év első négy hónapjában országosan csak 3,5 százalékkal nőttek a lakásárak, Budapesten pedig csak 2,7 százalékos drágulás következett be. Ezek az értékek pedig a fokozottabb kereslet fényében visszafogottnak mondható, ami szintén a lakásvásárlók pozícióját erősíti.

