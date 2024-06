Kilenc híres látnivaló, amiben a legnagyobbat csalódnak a turisták

A portál a világ 83 híres nevezetességének Google értékelését vizsgálta meg, olyan kifejezéseket keresve, mint a „túlértékelt”, „csalódást keltő” és „turistacsapda”. A legtöbb negatív jelzőt a következő kilenc turisztikai látványosság kapta:

9. helyezett: London Eye, London, Egyesült Királyság

London 135 méter magas óriáskerekét sokan kedvelik az onnan nyíló panoráma miatt, de úgy tűnik, legalább annyian csalódtak benne. A népszerű látványosság előtt ugyanis időpontfoglalás esetén is várakozni kell, és a jegyárak is magasak, de sokak véleménye szerint maga a program is unalmas és a kabinok is túlzsúfoltak.

8. helyezett: Hollywoodi hírességek sétánya, Los Angeles, USA

A sétány, ahol 2500 hollywoodi híresség nevét örökítették meg csillagokba foglalva főként a kosz, a zsúfoltság, valamint a drogosok és a hajléktalanok miatt okoz csalódást a turistákban. A fiatal külföldi látogatók számára pedig a legtöbb név semmit sem mond.

7. helyezett: Kék Lagúna, Izland

A geotermikus gyógyfürdő, Izland egyik legnépszerűbb attrakciója, évi 700 ezer látogatóval. Hiába kínálnak a helyen olyan szolgáltatásokat, mint ásványfürdők, arcpakolások, masszázsok, sokak szerint mindez túl drága és a hely is nagyon zsúfolt.

6. helyezett: Manneken Pis, Brüsszel, Belgium

A pisilő kisfiú 58 centiméter magas szobra Brüsszel egyik fő látványossága. A turisták közül azonban sokan jelentéktelennek, túl kicsinek és alig felismerhetőnek titulálják a szobrot, amit az év számos napján különböző ruhákba öltöztetnek.

5. helyezett: Las Ramblas, Barcelona, Spanyolország

Barcelona híres, 1,2 kilométer hosszú, fákkal szegélyezett sétálóutcáját sok turista kedveli, de legalább annyian tartják nyomasztónak és fárasztónak, amit a zsúfoltsággal és a sok zsebtolvajjal magyaráznak.

4. helyezett: A kis hableány szobra, Koppenhága, Dánia

Andersen világhírű meséje ihlette azt a bronzszobrot, ami 1913 óta látható a koppenhágai Langelinie sétányon. A turisták is előszeretettel fotózkodnak előtte, de így is sokan csalódnak benne. A legtöbben a szobor kis méretét kritizálják, míg sokak szerint a háttér nem olyan festői, mint ahogy azt elképzelték. Pozitívumkánt említik viszont sokan, hogy az odavezető séta nagyon szép.

3. helyezett: Eiffel-torony, Párizs, Franciaország

Nemcsak Franciaország, de a világ egyik legismertebb látványossága a látogatók jelentős része szerint túlzsúfolt. Egy turista például azon bosszankodott, hogy még azért is sorba kellett állnia, hogy beállhasson a lift előtt kígyózó sorba, így több mint egy óra alatt jutott csak fel a torony tetejébe, ami így nem érte meg neki az időt és a fáradságot.

2. helyezett: Checkpoint Charlie, Berlin, Németország

A Kelet- és Nyugat-Berlin közötti egykori határátkelő minden évben rengeteg turistát vonz, de a hidegháború híres ellenőrzőpontja sokak tetszését nem nyeri el. A kritikusok szerint a látványosság túl kicsi, és a többihez hasonlóan túlzsúfolt, amit egyesek a turistacsapda jelzővel illetnek.

1. helyezett: Times Square, New York, USA

A Broadway, a Hetedik sugárút és a 42. utca találkozásánál fekvő, óriásreklámjairól ismert téren 300-400 ezer ember halad át naponta, így a zsúfoltság szinte folyamatosan érződik a téren. Emellett sokak szerint „túlértékelt”, „csalódást keltő”, sőt a „koszos”, és az „unalmas” jelzők is nagyon gyakran kerülnek elő a világ egyik legismertebb nevezetessége kapcsán.

Te mit gondolsz a listáról? Jártál már valamelyik helyen? Írd meg kommentben!

Címlapkép forrása: Getty Images