Van, ahol már szenzorok és hőkamerák mérik az irodai munkavállalók mozgását

Szomorúságra nincs ok a mai irodapiacon, de strukturális átpozicionálódás és kihívások azért vannak, ami a Covid és a home office miatt a bérlői oldalon, az ESG miatt pedig a fejlesztői oldalon jelenik meg - mondta el Angel Gábor, a Wing irodaprojektekért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az irodapiac most ciklikus és strukturális problémákkal is küzd, de pozitív, hogy a modern irodaházak üresedése például 3-4 százalékponttal alacsonyabb, mint az átlag.

2019 óta 3 nagy hatást kapott az ingatlanpiac: Covid, energiaválság és az orosz-ukrán háború.

Ezek közül az energiaválság pozitívan hatott a fenntarthatóságra. Nagy bajok nincsenek, a B kategóriában úgy következett be egy 6 százalékpontos üresedésiráta-növekmény 2019 óta, hogy új fejlesztés nem igazán volt, a 11 százalékpontos növekmény az A kategóriában pedig úgy következett be, hogy 20 százalékkal bővült az állomány. Ami viszont

aggasztó, hogy az újonnan átadott házakban nagyjából 50 százalék az üresedés, ami mintegy 10-szeres emelkedést jelent 2019-hez képest.

A 2008-2010-es időszakban még bőven volt munkaerő-tartalék, ma a cégek Budapesten már csak egymástól tudják átcsábítani a munkaerőt, ami lökést ad a piacnak, mert a bérlők egymással is versenyeznek a munkaerő megtartásáért - tette hozzá Ecsődi Miklós, a Colliers Head of Occupier Services Directora.

Hol tart a digitalizáció az irodapiacon?

Digitalizáció terén sokkal több lehetősége lenne a piacnak, mint amit kihasználunk, és ez nagyon sok szempontot érint. Nem kell rögtön „csillagrombolót” építeni, de az a tapasztalat, hogy sok mindenhez csak akkor nyúlunk hozzá, ha már nagyon fáj.

Nem tudunk addig AI-ról beszélni, ameddig nincs elég adat.

Az alapoktól kellene kezdeni, beszélni arról, hogy az AI nem egyenlő a ChatGPT-vel, és megfogalmazni, hogy mi is az a digitalizáció, mit jelent ez a szektor számára - emelte ki Berki Gergő, a TOPdesk Magyarország üzletágvezetője.

A szakértő hozzátette, hogy az IoT is segíthet ebben, ugyanis nagyon sok rendelkezésre álló adat van amögött, hogy a területek kihasználtsága a lehető legmagasabb legyen.

Sokszor például a tárgyalókat lefoglalják, de nincs benne valós kihasználtság, amit ma már szenzorok, hőkamerák is tudnak mérni, továbbítva az adatokat az üzemeltetés felé.

Ecsődi Miklós kiemelte, hogy ők a digitális megoldásokkal inkább a tranzakcióknál találkoznak, semmint az üzemeltetésnél. Úgy látja,

a nagy cégek 30-40 százaléka már vizsgálja, hogy milyenek a tényleges kihasználtságok.

A nem használt területet persze nem kell azonnal visszaadni, akár más funkciót is lehet találni neki.

Valóban a digitalizáció az, ami sikerre vezethet, de sokszor még szkeptikus vagyok ebben. Noha vannak tudatos bérlők, sokan még mindig nem tudják például helyesen használni a termosztátot, így

nagyon nagy szükség van a bérlői és a munkavállalói edukációra is

- fogalmazott Angel Gábor.

XX. Property Investment Forum Az irodapiaccal is kiemelten foglalkoznak a szakértők a szeptember 25-i XX. Property Investment Forum konferencián. Részletekért kattints!

ESG és irodapiac

Mi egy holland cég vagyunk, az ottani rendszerben elég erős aspektus a zöld és a fenntarthatóság, de ott a bérlői magatartás is nagyon tudatos, ami például a tárgyalófoglaló rendszerekben is látszik - mondta el Berki Gergő.

Néha már a tíz éves épületeink sem képesek a most megfogalmazott bérlői elvárásokat teljesíteni. Ez előny az új épületek számára, de veszélyt is jelent, hogy a tíz éves épületek is kiürülhetnek - emelte ki Angel Gábor.

A piaci trendek ugyan nem biztatók, de ha a folyamatok mögé nézünk, egy minőségi átrendezéssel jobb pozícióba tudják magukat helyezni a szereplők. Az a fejlesztő vagy tulajdonos, aki reagálni tud a mai helyzetre, nincs olyan nagy bajban - foglalta össze Ecsődi Miklós.

Címlapkép forrása: Mónus Márton