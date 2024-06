Bajban van a szaúdiak futurisztikus megaprojektje: mi lesz végül a Neomból?

A világ legambiciózusabb projektjének nevezett, 170 kilométer hosszú városa a tervek szerint minden modern igényt kielégítene, vagy talán még annál is többet tudna: több robot szolgálná ki a beköltözőket, mint ahány az összes ember létszáma lenne, a lineáris városban tavak tennének a sivatag kellős közepén mindenki kényelmére, mesterséges hóval ellátott síközpontot húznának fel, valamint számos vidámpark garantálná a szórakozást. Az elképzelést már az első prezentációt követően szkepticizmus övezte.

Kristian Coates Ulrichsen, a Rice Egyetem Baker Institute for Public Policy közel-keleti munkatársa szerint Rijád kihívásokkal küzd abban a tekintetben, hogy

nehezen tudja valósággá transzformálni a látványos terveken bemutatott elképzeléseket.

A legnagyobb problémát egyértelműen az égbe kúszó költségek jelentik, amely még az elképesztő olajvagyon felett rendelkező Szaúd-Arábiát is megterheli. Problémát jelent továbbá az is, hogy Rijád csalódott lehet a külföldi befektetők érkezését illetően is, mivel az érdeklődés messze alulmúlja a várakozásokat. Ebben ráadásul nem is lehet jelentős fordulatra számítani a közeli jövőben.

A befektetések hiánya annak a lépésnek is köszönhető, hogy a 2017-es bejelentést követően a legjelentősebb és legbefolyásosabb szaúdiak közül 400-at összetereltek és őrizetbe vettek a rijádi Ritz-Carlton szállodában. Ők azok, akik a legtöbb kapcsolattal rendelkeztek a nemzetközi nagyvállalatokkal, ők tudták volna a legsikeresebben bevonzani a külföldi tőkét. A Neom hivatalos költségeit 500 milliárd dollárra becsülték a projekt kezdetekor, de egyes szkeptikus hangok szerint akár 1500 milliárd dollárt is felemészthetnek az építkezések. Az elszálló pénzügyi keretet már a szaúdi kormányban is kezdik felfedezni, aggódnak a végső számla miatt. A nyilvánosság előtt más a kommunikáció: igyekeznek eladni, hogy minden a legnagyobb rendben, a háttérben viszont sokak szerint pánik kezd kialakulni. Februárban viszont Rijádnak hitelfelvételhez kellett folyamodnia, amely jelezheti, hogy már az olajmonarchiában sincs minden rendben a megaprojekt körül.

A Neom körül bizonytalanságokat fokozzák a szaúdiakat ért emberi jogi aggályok is, mivel Rijád erőszakkal telepíti ki a térségben élő törzseket.

Az eljárás miatt már néhány cég kifejezte tartózkodását a projekttől.

Közben az építkezések továbbra is gőzerővel haladnak, már ássák a „The Line” alapjait, tavaly óta megduplázódott az itteni munkások száma. Hiába azonban az igyekezet, Szaúd-Arábiának jelentősen csökkentenie kellett a 2030-ra vonatkozó lakossági becsléseket is. Korábban 1,5 millió embert vártak eddigre, a módosított szám már „csak” 300 ezer fő.

