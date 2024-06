Nézd meg te is, hogy néznek ki a hamarosan kezdődő foci-Eb stadionjai

Németország ad otthont a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságnak, ami június 14-én, a Németország-Skócia meccsel veszi kezdetét. Az egy hónapon át tartó eseményt összesen tíz stadionban rendezik meg, melyekbe számos magyar szurkoló is ellátogat majd. Az alábbiakban a The Local német hírportál alapján egyesével mutatjuk be a kiválasztott stadionokat, egy-egy érdekességet is megosztva róluk.