A városrehabilitáció eszközeként használják az Airbnb-t egy népszerű turistaközpontban

Portugália második legnagyobb városában, Portóban a helyi vezetés új stratégiát alkalmaz a rövid távú szálláshelyek kezelésére. Míg a forgalmas területeken megtiltják az új bérlemények létesítését, addig az elhanyagolt városrészekben engedélyezik azokat.

A világ számos városában az emberek az Airbnb-t hibáztatják azért, hogy felhajtja a bérleti díjakat és hozzájárul a lakáshiányhoz. Porto polgármestere azonban úgy látja, hogy a rövidtávú bérbeadási piac elő is segítheti a városok megújulását. Ennek értelmében a már amúgy is zsúfolt területeken Porto megtiltja új rövid távú bérlemények létrehozását, kivéve, ha egy elhagyatott házról van szó. Vannak azonban olyan területek is, ahol a rövidtávú bérbeadásnak van tere a növekedésre.

Portugália tavaly minden eddiginél több, 25 milliárd euró bevételre tett szert a turizmusból. Porto 22%-os növekedést könyvelhetett el a vendégéjszakák számában, amely 2023-ban 5,9 millióra emelkedett. A polgármester szerint városának egyes területei már telítettek turistákkal, de a "területi szétszóródás" stratégiát alkalmazva lehetőséget kínál arra, hogy a turisták felfedezzék a város különböző részeit. Az Airbnb közölte: együttműködik a helyi hatóságokkal fenntartható utazás elősegítése érdekében.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ