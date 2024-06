Már csak az idei évet kell kibírni, jövőre jöhet az építőipar fellendülése

Portfolio 2024. június 14. 15:00

Továbbra is kihívásokkal küzd az építőipar, és ez nem csak Magyarországon van így. Tavaly az Euroconstruct felmérésébe bevont 19 ország építési teljesítménye 1,4%-kal esett vissza, ami jobb ugyan az előzetes várakozásoknál, de év végéig még folytatódhat a negatív tendencia. A felmérésből kiderül, hogy idén összességében 2,7%-os visszaesés várható, de arra is született előrejelzés, hogy az egyes országokban mikor léphet újra a növekedés útjára az építőipar. Ezt nézve Magyarországon is pozitívak a kilátások.