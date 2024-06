Konkurenciát kapott az Airbnb

Az otthoncserét sokáig a költséghatékony utazások egyik módjának tartották, mostanában viszont egyre több luxuslakás is megjelenik az ezzel foglalkozó oldalakon. Mindez az Airbnb népszerűségére is hatással lehet. A külföldi szállásadók között egyre többen döntenek úgy, hogy az Airbnb mellett azokban az időszakokban, amikor nem adják ki a házat, a HomeExchange-en keresztül ingyenes lakáscserével hasznosítják azt. A tapasztalatok szerint az alacsonyabb utazási költség mellett ez akár új barátságokat is jelenthet.

A legnagyobb lakáscserével foglalkozó platformok mindegyike kétszámjegyű forgalomnövekedésről számolt be a 2023-as évben, de volt olyan szolgáltató, amelynek forgalma egy év alatt többszörösére nőtt.

A 2022-ben alapított Kindred például kizárólag meghívásos tagsággal rendelkező platformként 800%-os növekedést tapasztalt 2023-ban az előző évhez képest. A startup 26 millió dollárt gyűjtött össze befektetőktől. A cég üzleti modellje hasonló más cégekhez: a felhasználók krediteket szereznek más tagok vendégül látásáért, amiket máshol történő tartózkodásra válthatnak be, miközben a bevételük nem tagsági díjból, hanem főként szolgáltatási díjakból származik.

Az 1992-ben alapított HomeExchange 2023-ban 53%-os növekedést tapasztalt, mostanra több mint 170 ezer tagja van.

A ThirdHome pedig egy kizárólag luxusingatlan-tulajdonosok számára létrehozott platform, a tagsági díj ott 295 dollárba kerül évente, a cserék szolgáltatási díjai pedig hetente 495-1395 dollár között mozognak.

Az otthoncsere megítélése azonban még mindig vegyes. Sokan úgy tekintenek rá, mint egy olcsó lehetőségre, ami kockázatokkal jár. A kezdeti idegenkedés után azonban többen is azt tapasztalták, hogy végül minden rendben volt a cserével, amihez az is hozzájárul, hogy ezen oldalak gondosan átvilágítják tagjaikat a regisztráció előtt, minimalizálva ezzel az esetleges kockázatokat. Ha ennek ellenére mégis anyagi kár keletkezne, a platformok számos biztosítást kínálnak.

