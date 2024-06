Thaiföldi kézbe kerül két német áruház

Március végén írtunk róla , hogy a thaiföldi Central Group kiskereskedelmi óriás azt tervezi, átveszi a fizetésképtelenné vált osztrák Signa ingatlancsoport néhány kiemelkedő ingatlanvagyonát, beleértve a berlini KaDeWe-t és a londoni Selfridges-t. A thaiföldi cég ezúttal azt jelentette be, hogy megveszi a KaDeWe Group fennmaradó eszközeit is, beleértve a hamburgi Alsterhaus és a müncheni Oberpollinger áruházakat. A cég újratárgyalná a bérleti szerződéseket, miközben továbbra is működtetné az egységeket.