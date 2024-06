Versenybe száll a barkácsáruházakkal egy hazai építőanyag-kereskedő

Portfolio 2024. június 17. 16:00

Az elmúlt időszakban nagyon sokat változott az építőipari környezet, amihez a piaci szereplőknek is alkalmazkodniuk kellett. A gazdasági visszaesés és a kevesebb beruházás az építőanyag-kereskedők működésére is hatott. Részben emiatt új fejlődési irányok kerültek napirendre, ami akár új üzletágak megjelenését is eredményezhette. Hogy milyen konkrét megoldásokkal alkalmazkodnak ehhez a cégek, arról a Portfolio-nak az Újház Zrt. kereskedelmi igazgatója, Bagaméri László beszélt.