Mi segíthetné a lakásértékesítési szakma pozitívabb megítélését?

Minden szakmának és hivatásnak van egy társadalmi megítélése, értékítélete, ami több tényezőből tevődik össze. Ezek között szerepel, hogy a tevékenységre mekkora igény van, mi az egyénre, illetve a társadalomra vonatkozó haszna, milyen hozzáadott értéket képvisel és milyen tudás, kvalitás szükséges az ellátásához. Magyarországon jelenleg az ingatlanközvetítői szakmának van egy fokozatosan javuló, de még mindig érződő negatív megítélése, ami több tényezőre eredeztethető vissza. Az alábbiakban ennek okát vizsgáljuk egyrészt az oktatási/képzési háttér, másrészt az egylépcsős jogi szabályozásban keresve a választ.

Ahhoz, hogy valaki üzletszerűen ingatlanközvetítői tevékenységet végezhessen, az érettségit követően egy ingatlanközvetítői alapképzést (KEOR) kell elvégeznie. Ennek a sikeres elvégzéséről és az ingatlanközvetítői tevékenység gyakorlásáról az úgynevezett névjegyzék, azaz az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR) tanúskodik. Ez a rendszer nyilvános, bárki által elérhető és így ellenőrizhető, hogy az adott ingatlanközvetítő szerepel-e benne. Ennek ellenére mai napig létező gyakorlat, hogy jelentős számban vannak, akik végzettség hiányában dolgoznak ezen a területen.

"Ezt a piacon jelenleg elérhető KEOR utáni továbbképzések sem orvosolják. Ezek jellemzően nem köthetők szakmai szervezethez, így minőségügyi elvárásokhoz sem. Nagyrészt olyan tréningeket látunk a piacon, amit szakmai szereplők szerveznek a maguk által, tehát szubjektív módon meghatározott tudás átadására. Ezt tapasztalva láttuk kiemelten fontosnak, hogy a RE/MAX nemzetközi képzési rendszerén felül, tovább bővítsük a tanácsadóink számára nyújtott képzési lehetőségeket. Ebben az RICS szervezetében tökéletes partnerre találtunk. Az RICS egy nemzetközi szakmai szervezet, amely az ingatlanszakmában tevékenykedő szakembereket tömöríti és támogatja különféle oktatási és továbbképzési programokkal, iparági útmutatásokkal, szakmai standardokkal. A szervezet által lefedett több mint húsz terület részeként a kezdetektől jelen van a lakóingatlan szakterület is, így rengeteg nemzetközi tapasztalat, képzés áll rendelkezésre ebben a szegmensben is" - mondta el Orcsik Anna, az RICS közép- és kelet-európai vezetője. Arra is van lehetőség, hogy a képzéseket az ügyfél igényeinek megfelelően „lokalizáljuk”, mind a nyelv, mind a tartalom tekintetében annak érdekében, hogy az a leghatékonyabban támogassa a szervezeti folyamatokat.

Az RICS és a RE/MAX Magyarország közötti együttműködés keretében, az RICS „Accelerator” elnevezésű képzését akkreditáltuk és tettük elérhetővé a senior tanácsadóink részére. Véleményünk szerint ennek az elvégzését követően, a tanácsadóink tudása és felkészültsége messze a piaci átlag felett lesz - emelte ki Keszthelyi Bence, a RE/MAX Magyarország ügyvezető igazgatója.

Hol tart ebben Magyarország más piacokhoz képest?

Más országok ingatlanközvetítői piacaihoz, a tanácsadók elismertségének és az ehhez szorosan köthető szakmai oktatás színvonalához viszonyítva, Magyarország eléggé gyerekcipőben jár. Azt látjuk, hogy egyértelműen a többlépcsős rendszerek mutatják a leghatékonyabb és legtranszparensebb működést - foglalta össze Keszthelyi Bence.

Ezek működése azon alapul, hogy az alapszintű szakmai tanfolyamok elvégzését követően a kezdő tanácsadók kizárólag egy szakmai mentor, úgynevezett bróker alatt kezdhetik el a tevékenység gyakorlását, aki magasabb végzettséggel, szakmai tapasztalattal, felelősségvállalással és ingatlanszakmai szervezeti tagsággal rendelkezik. A meghatározott ideig (általában 1 év) tartó együttműködés során a bróker felelősséggel tartozik a mentorált tanácsadója iránt, így az ő tevékenységéért, ügyleteinek a szakmaiságáért, jogi megfelelőségéért egyaránt felel, képzésében és tudásának növekedésében motivált.

Szabályozói oldalról ezekben a modellekben határozott előnyként jelenik meg a tisztább, átláthatóbb piaci működés, a tranzakciós jutalékokat nyilvántartó adatbázisok, együttműködéseket és ezek jutalékának a megosztását tartalmazó nyilvántartások, valamint a felelősségbiztosításért és a szervezeti tagságért fizetett éves díjak.

Ügyfélközpontúság

Pápai Dorottya MRICS, a RE/MAX üzletfejlesztési igazgatója szerint az ügyfélközpontúság kulcskérdés ebben a szakmában is, mint minden más szolgáltatásalapú tevékenységnél. Ha az ügyfél nem elégedett maximálisan, nem fog visszatérni, más ingatlanközvetítőt választ, vagy kiábrándultságában, maga próbálja meg értékesíteni, bérbe adni az ingatlanát. Ezért valójában egy negatív tapasztalat az egész szakmára rányomhatja a bélyegét.

Etika, minőségügyi előírások és elköteleződés

A RE/MAX Magyarországnál a szakmaiság egyik alapvető elemének látjuk, hogy a minőségügyi előírásoknak minden tanácsadónk megfeleljen és ezeket be is tartsa. Ezért a nemzetközi etikai kódexet további, a magyar piacra vonatkozó pontokkal egészítettük ki.

Az RICS etikai kódexének, illetve egyéb szakmai standardjainak átültetése a piaci szereplők gyakorlatába kulcsfontosságú szerepet játszik a szakemberek folyamatos fejlődésre való ösztönzésében, és ezáltal az ingatlanszakma magas színvonalának fenntartásában, az érintett felek közötti bizalom építésében - tette hozzá Orcsik Anna.

Piaci transzparencia

A piaci transzparencia növekedése, az ingatlanközvetítők szakmai rátermettségének erősödése, továbbá az egymással történő együttműködésük erősödése a piac aktivitását felgyorsítaná, fokozná, a szektor eredményességét növelné. Sajnos ebben a tekintetben nagyon rosszak még mindig a tapasztalatok, sok ingatlanközvetítő abszolút elutasítja a piaci együttműködést és sajnos a franchise cégek között is találunk ilyet.

Ugyanakkor régóta várt és rendkívül hasznos lenne, ha például létezne egy központi tranzakciós adatbázis, amit egy erre a célra létrehozott szakmai szervezet felügyelne. Egy ilyen ingatlan szakmai szervezethez számos, a piaci transzparenciát erősítő terület lenne köthető, mint az oktatás, képzések, felelősségbiztosítás. Ezeket az ingatlanközvetítőktől beszedett tagsági díjakból finanszírozni is lehetne.

Fejlődés, karrier út – a szakértők motiválásának fontossága, melynek egyik fontos eleme a folyamatos nemzetközi tudásalapú képzés

A KEOR képzést követően nagyon fontos lenne, hogy a már szakmai tapasztalattal rendelkező ingatlanközvetítők részére további képzések legyenek elérhetők. A soft skillek jelentős része akár önállóan, vagy az adott irodában, hálózatban is elsajátíthatók, viszont a szakmai, tárgyi részeknél, sokszor látunk komoly hiányosságokat.

Ha speciálisabb kérdések merülnek fel, mint például beépíthetőséggel kapcsolatos kérdések, talajszennyezési problémák, jogi kérdések, illetve olyan gazdasági fogalmak, mint hozam, megtérülés, NOI, sokszor nem érkezik kompetens válasz.

Az ideális az lenne, hogy a képzésekkel és fejlődéssel a motiváció és a jövőkép is fenntartható legyen. Lehetőség legyen egy szakmai pályamodell követésére, a szakmában évek óta dolgozók megkülönböztetésére a pályakezdőktől, tudásuk és szakterületeik, kompetenciájuk mélyítésére.

NextGen

A világ számon táján rendkívüli népszerűségnek örvend a szakma. A rugalmas időbeosztás, gyors fejlődési lehetőség és a magas kereseti lehetőségek a Z generáció számára is vonzóvá teszik a területet. Oktatással, transzparenciával és egy előre belátható karrierút lehetőségével a NextGen tagjai között is releváns növekedés és fiatalítása lenne elérhető a szakmának.

AI szerepe

A lakossági ingatlanszektorban az AI és Computer vision megoldások kezdenek teret találni és konkrét kérdésekre választ adni. Olyan területeken érkeznek fejlesztések, mint az ingatlanértékelés esetében az AVM modellek/megoldások, amelyek drasztikusan lecsökkentik az értékbecslés készítésének az időtartamát. Ez akár több ezer lakóingatlan értékelését teszi lehetővé egy-két ember által egy hónapban. Továbbá az ügynökségek részére is megjelentek olyan megoldások, amelyek használatával a tanácsadóik adminisztratív munkáját akár a felére le tudják csökkenteni, és amelyek a nyilvános céges honlapokon, vagy akár hirdetési portálokon további hozzáadott értéket adnak az ügyfeleknek és ez által a cégeknek is.

Például a „computer vision” AI-jal támogatva felismeri egy ingatlanbelsőről készített képeken a tárgyakat, az adott ingatlanok külső és belső jellemzőit, a minőségét és az állapotát, majd ezeket objektíven rögzítve összefoglalja azokat a rendszer felhasználójának. Egy ilyen esetben olyan adatállomány keletkezik, amit a rendszerek felhasználói nagy valószínűséggel saját maguk nem rögzítenének, viszont az így keletkezett adatállomány potenciálisan hatalmas értéket nyújthat a cégeknek egy kiemelt ügyfélélmény létrehozásában és saját belső elemzésekben.

ESG szempontok az értékesítés során

Az ESG szempontoknak az intézményi ingatlanpiacra gyakorolt hatásáról sok szó esik, szinte nincs olyan hét, hogy ne lennének ezzel kapcsolatos ingatlanpiaci hírek. A lakóingatlan-szektorra gyakorolt hatását viszont jóval kevesebbszer érintjük, pedig az ESG területeinek a begyűrűző hatása ugyanúgy tetten érhető ebben a szegmensben is. Kezdve az új társasházi projektek banki finanszírozásának a vizsgálatától, a fejlesztés során beépített zöld anyagokon és felhasznált technológiákon keresztül, az üzemeltetésen és a fenntartáson keresztül.

A hamarosan induló Otthonfelújítási Program szintén köthető az ESG szempontokhoz is. Az igényelhető támogatás olyan 1990. december 31. előtt épült családi házak korszerűsítésére vehető igénybe, ahol a felújítás hatására az energiafelhasználás legalább 30 %-ot csökken.

Emellett 2024 elejétől új épületenergetikai szabványok léptek életbe és az energetikai tanúsítványok rendszere is megváltozott. Ennek kapcsán már a hirdetésekben is kötelező feltüntetni az ingatlan energetikai besorolását. Az energetikai osztályok skálája is megváltozott, az eddigi AA++-tól JJ-ig terjedő skála átalakult A+++-tól I-ig terjedőre. Az energetikai jellemző mellett megjelent a lakóegység szén-dioxid-kibocsátása alapján történő bekategorizálás is.

Összességében elmondható, hogy az ingatlanpiac egyéb szektoraihoz hasonlóan a lakóingatlan-szektorban is egyre tudatosabbak az ügyfelek, egyre magasabb színvonalú szolgáltatást várnak el a piaci szereplőktől. Ez a folyamat a piac tisztulását hozza magával, mely hozzájárul a piac egészséges működéséhez.

Címlapkép forrása: RICS

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ