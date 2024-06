Zöld iránytű az ingatlanbefektetőknek - Tudd meg, hogy mikor érdemes felújítani az ingatlanod

Portfolio 2024. június 23. 16:33

Komoly veszélyeket tartogat egy ingatlanbefektető vagy pénzügyi intézmény számára, ha nem méri fel kellőképpen, hogy egy jelenleg még zöldnek látszó ingatlan pár év múlva milyen potenciális, nagy költségű beruházásokat igényelhet. Érdemes egy energetikai tanúsítványnál messzebbre menni, és mélyebben is megvizsgálni az ingatlan teljesítményét, jövőállóságát. Egyfajta zöld iránytűként szolgál a befektetőknek a CRREM modell, ami segíti az ingatlanok értékelését a kibocsátás-csökkentési célok tükrében. Az MN6 Energiaügynökség elemzésében egy fiktív példán keresztül mutatják be, hogy mit is tud a modell, ami a befektetők, pénzintézetek számára is hasznos lehet, sőt talán valamikor a jövőben kötelezően elvárt információt hordozhat.