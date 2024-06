Hamarosan elkészül a Velencei-tó partján épülő sportközpont

Két hónappal a határidő előtt megkapta a használatbavételi engedélyt a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia Sukorón épülő komplexumának főépülete és rendezvényhelyszíne - írja a Magyar Építők . Eközben a projekt második ütemének építése is jól halad.

A mostani átadás mellett a projekt második üteme is jól halad: a csónakház épületében már a belső szakipari munkákat végzik, megkezdték a festést-burkolást, valamint az edzőtermek és öltözők kialakítását. Ugyanitt a külső homlokzatokon is a befejező munkákat végzik. Az épület körül kész a csatornázás, és nagy területeken zajlanak a térkövezési, illetve kertészeti munkák. Emellett a csónakházat gyalogos híddal összekötő, a speciális áramoltató medencét tartalmazó épület kivitelezése is előrehaladott állapotban van.

A Velencei-tó partján a 97 ezer négyzetméteres sportközpont építése 2021 novemberében indult. A Sukorón zajló projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából, a West Hungária Bau Kft. kivitelezésében valósul meg. A sportkomplexum a versenyzők felkészülésén és az utánpótlás-nevelésen kívül a térség iskoláinak és sportszakosztályainak is sportolási lehetőséget biztosít majd.

Címlapkép forrása: Getty Images