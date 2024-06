Megrohanták a külföldiek a lakáspiacot a 10-15 milliós új lakások hírére

Közel 20 évvel ezelőtt, 2005-ben rendezte meg először a Portfolio az első ingatlanbefektetési konferenciáját, a Property Investment Forumot. Az azóta eltelt két évtized alatt hatalmas hullámhegyeket és hullámvölgyeket élt át a piac, a válság számos céget elsodort, de nagyon jelentős új szereplők is születtek. Az időszak elejét jellemző optimista hangulatot hamar lehűtötte a 2008-as válság, ami hosszú évekre befagyasztotta a fejlesztéseket, átalakította a kamatkörnyezetet és a lakáshitelekbe, valamint a gazdaság jövőjébe vetett bizalmat is megrengette. Néhány év után azonban kezdett helyreállni a piac, és minden korábbinál nagyobb szárnyalás vette kezdetét, amit a világjárvány is csak részben tudott megtörni. Az elszálló infláció és a rendkívüli kamatemelések azonban az utóbbi két évben már határozottan érezhetők voltak. Hogy pontosan hogyan jutottunk el a mai ingatlanpiachoz, milyen fontosabb események történtek az egyes években, azt egy 20 részes cikksorozatban foglaljuk össze. Most viszont kezdjük az elején: nézzük, miről szólt az első Property Investment Forum és mi történt 2005-ben az ingatlanpiacon!