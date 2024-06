Fizetésképtelenséget jelentett egy frankfurti felhőkarcoló tulajdonosa

Fizetésképtelenséget jelentett az egyik frankfurti felhőkarcoló tulajdonosa. Az épület, amely a frankfurti látkép meghatározó része, a német központi bank (Bundesbank) és az egyik legnagyobb vagyonkezelő, a Deka irodájaként is szolgál.

Fizetésképtelenséget jelentett a Geschaeftshaus am Gendarmenmarkt, amely a 186 méter magas, 45 emeletes frankfurti Trianon épület tulajdonosa. A cég hétfőn nyújtott be fizetésképtelenségi kérelmet egy frankfurti bíróságon, a bíróság pedig felszámolót is kijelölt az ügy kezelésére - derült ki a kedden közzétett hivatalos dokumentumokból.

Az alacsony kamatlábak, az olcsó energia és az erős gazdaság évekig segítette a német ingatlanszektor szárnyalását, ez azonban véget ért, amikor az emelkedő infláció arra kényszerítette az Európai Központi Bankot (EKB), hogy hirtelen emelni kezdje a kamatokat, drágítva ezzel a hitelfelvétel költségeit. Az ingatlanfinanszírozás elapadt, az ügyletek megrekedtek, és számos projekt leállt, noha

az ágazat évente mintegy 730 milliárd euróval járul hozzá Németország gazdaságához.

A bíróság által kinevezett ügyvédi iroda képviselője szerint a fizetésképtelenség oka "likviditási nehézségek", és már tárgyalásokat folytatnak a bankokkal. A Bundesbank 2015 óta bérlője az épületnek és mintegy 1000 alkalmazottnak ad helyet. A Deka pedig már évtizedek óta bérlő, de augusztusban új székhelyre költözik.

Az Egyesült Államokhoz és más országokhoz hasonlóan Németországban is csökken az irodák kihasználtsága, részben az otthonról történő munkavégzés miatt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images