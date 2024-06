Két térkép, ami látványosan mutatja, hol fékeztek be legjobban a lakásárak

Portfolio 2024. június 27. 14:00

Bár az inflációhoz viszonyítva valóban mérséklődtek a lakásárak tavaly, de nominálisan nézve 2023 is a - mérsékelt ütemű - laksár-emelkedésről szólt. Természetesen a korábbi éveknél több térség és kerületrész látható a negatív tartományban, de számos helyen továbbra is kétszámjegyű áremelkedés mérhető. Az alábbiakban az OTP Lakóingatlan Értéktérképe alapján 2023 lakásárváltozásait mutatjuk be a megyeszékhelyeken, az ország járásaiban és Budapest kerületeiben.